Los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiarán la viabilidad de recurrir al TS la absolución de Luceño y Medina

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid estudiarán la viabilidad de recurrir en casación al Tribunal Supremo (TS) la absolución de Alberto Luceño y Luis Medina por un delito de estafa al Consistorio en el 'caso mascarillas', ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Lo que hicieron los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid en su momento fue adherirse al recurso que había presentado la Fiscalía. Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado ese recurso y ya sólo sería posible la casación, es una cuestión estrictamente técnica y jurídica. Ya no queda ningún recurso posible más, salvo esa casación, y serán los jurídicos del Ayuntamiento los que decidan finalmente si hay alguna viabilidad o no", ha explicado Sanz.

El TSJM ha ratificado la absolución de Luis Medina y Alberto Luceño por un delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid en el denominado 'caso mascarillas' al considerar que "las decisiones de compra se adoptaron atendiendo al precio final y las características del producto".

El tribunal confirma la condena impuesta a Luceño como autor de un delito de falsedad en documento oficial y de un delito contra la Hacienda Pública y mantiene la absolución de él y de Luis Medina de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil por los que habían sido acusados en relación con la intermediación en la compra de material sanitario durante la primera fase de la pandemia de la Covid-19.