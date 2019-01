Sesenta niños han recogido en el Ayuntamiento de Madrid los regalos que no pudieron dejarles los Reyes en su casa

Publicado 06/01/2019 18:31:26 CET

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 niños han recogido en la sede del Ayuntamiento de Madrid los regalos que no pudieron dejarles anoche los Reyes Magos en sus respectivas casas, bien porque no les había dado tiempo a pasar, por alguna incidencia con los camellos o porque no encontraron el camino, según ha informado este domingo a Europa Press un portavoz del Consistorio matritense.

De esta manera, los padres de estos niños han llamado en las últimas horas al 010 después del llamamiento efectuado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el discurso de los Magos de Oriente tras la Cabalgata central, para que se acercaran al Consistorio si los Reyes no habían podido llegar a sus domicilios.

En el acto de entrega de regalos de esta tarde, que se ha celebrado en el salón de actos de la Alcaldía del Palacio de Cibeles, ha participado la primera teniente de alcalde de Madrid y edil delegada de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras; y el concejal delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno, Pablo Soto.

Los 60 niños, todos de la ciudad de Madrid, con edades comprendidas desde los dos meses hasta los 16 años, han recibido regalos muy diversos, desde puzzles, juguetes, libros, juegos de maquillaje hasta camisetas de distritos y entradas culturales y para el zoo. Además, una madre embarazada de siete meses también ha recibido un pack de muñecos para colgar en la cuna de su futuro bebé.

Además, según las mismas fuentes, varios padres han llamado esta tarde al 010 por la misma incidencia de los Reyes, por lo que serán más los regalos que entregará el Ayuntamiento a sus hijos pequeños, aunque ya en próxima fechas. El año pasado gracias a esta misma iniciativa 23 niños madrileños no se quedaron sin los presentes de estas fechas.