La sexta edición del festival literario 'Writers Weekend ¡MMM!' regresa al centro de Madrid este sábado

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid volverá a acoger, en su zona céntrica, la sexta edición del festival literario 'Writers Weekend ¡MMM!'. Desde este sábado 8 de noviembre y hasta el miércoles 12, más de 18 locales del barrio se sumarán a esta cita que busca llevar la literatura a las calles a través de presentaciones de libros, encuentros con autores, charlas, rutas literarias, foros, talleres creativos, microteatro y actuaciones musicales.

Según ha informado la organización en una nota, el evento fue creado en 2020 por el editor Marcelo López-Conde con el objetivo de estrechar la relación entre el mundo editorial y el tejido hostelero del barrio. Por ello, la oferta gastronómica cobra un papel destacado en esta cita con menús especiales inspirados en la literatura, catas, vermuts temáticos, bocadillos gourmet, tapas tradicionales, cafés de especialidad y repostería artesanal.

Entre los espacios que participan en esta edición se encuentran Café de Ruiz, La Bicicleta, Café Comercial, Free Way, El 2D, Casa Clavel, Gorila, Fábrica Excepcional, Harvey's, Gato, Pepe Botella, Sala Maravillas, Café Tatiana, Madklyn, Espacio Late, Café de la Luz, The Toast y Lolina Vintage.

El programa dará comienzo este sábado, 8 de noviembre, con un conversatorio que reunirá a escritores, editores y referentes del mundo literario y de los festivales culturales. Como novedad, esta edición incorpora la muestra itinerante 'Lectores', de la artista venezolana Alejandra Salas.

El festival, además, incorporará la presentación de las obras de microteatro 'Irlandeses' y 'El Sindicato', escritas por María Dondiz Luzárraga, así como la participación de autores procedentes de Madrid, Sevilla, León y Galicia. También contará con la presencia de Vicely en el ámbito poético, y de las escritoras Laura Bonilla y Encar González Gall. Asimismo, en el Madrid Open Mic, escritores anglosajones compartirán sus textos en un formato de micrófono abierto.

También se presentará 'Amores y ensueños' del autor brasileño Diego Iturriet Dias Canhada y el escritor José Beiro regresa con su última obra 'Almería Malasaña Western Story'. Timothy Ryan Day estará junto a sus alumnos de St. Louis University y Oscar Martin con su última novela, 'Cata de cervezas' y 'El cuento del amor de Mamen Storyteller en Fábrica Excepcional'.

RUTAS POR "EL MADRID DE LA MOVIDA"

La programación incluye, además, rutas guiadas por "el Madrid de la Movida", que requerirán inscripción previa. Como novedad, se incorporan los recorridos 'Las Maravillas de Malasaña' y 'La ruta del editor'.

Noelia de Mingo regresa junto a Café Literario Editores para presentar su nueva novela, 'El vapor de la memoria'. El espacio El cielo de Pam acogerá proyecciones audiovisuales de Iban Malo, Paul Ibarra, Guillermo Uría, El Cielo Esmeralda, Traseltelón y del artista suizo Dölf Duttweiller. Por su parte, Andrea Fergón llevará su Vermú poético y un micro abierto al Espacio Late Cafebrería.

En el Café de Ruiz, la escritora Geneviève Genicot impartirá un taller de escritura creativa --en español, francés e inglés-- para quienes deseen iniciarse en la escritura. Además, el cantautor Iñigo Coppel presentará su libro 'Canciones' con un concierto en el espacio Madklyn.

El festival concluirá con 'El Baile de los Poetas', que tendrá lugar en la Sala Maravillas, y con la presentación de 'Nuestra batalla es cooltural'. 'Poetas selectos', a cargo de Ainara Sandoval, Francisco Morón, Inés Berrocal, Ángel Díaz, Victoria López y Sonia del Campo, quien presentará además su propuesta '50 polvos de Olga'.

Las entradas estarán disponibles en la puerta, minutos antes del inicio de algunos de los eventos.