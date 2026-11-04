La Sierra Oeste avanza hacia su recuperación: nuevas ayudas para reparar daños en vivienda y para promover el turismo

Archivo - Vista tras el paso del fuego, a 23 de agosto de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sierra Oeste sigue avanzando hacia su recuperación tras los graves incendios que sufrió este verano y, para ello, la Comunidad de Madrid destinará ocho millones a la reparación y rehabilitación de las viviendas dañadas, además de promover una campaña para alentar el turismo.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles estas subvenciones para la vivienda, que cubrirán hasta el 80% de los gastos, con un máximo de 100.000 euros por inmueble, ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

La medida está dirigida a las personas cuya residencia habitual resultó dañada por el incendio, con el objetivo de recuperar las condiciones necesarias para que puedan volver a habitarla, facilitar su permanencia en sus municipios de origen y evitar que tengan que trasladarse a otras localidades como consecuencia de los desperfectos ocasionados.

Las ayudas se concederán de forma directa por razón e interés público, social y humanitario derivada de la emergencia. Permitirán financiar trabajos de rehabilitación en estructuras, fachadas, cerramientos, acabados e instalaciones de los edificios. Para acceder a ellas, las viviendas deberán contar con la correspondiente autorización administrativa.

ATRAER VISITANTES

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado un convenio con la Asociación para el Desarrollo Integral (ADI) de la Sierra Oeste que contempla una subvención directa de 1,5 millones de euros.

El objetivo es promocionar el turismo en los municipios afectados por el gran incendio del pasado verano, atraer visitantes y contribuir a la recuperación de los negocios locales y de la actividad económica de la zona.

El acuerdo, suscrito por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, a través de la Dirección General de Reequilibrio Territorial, incluye cinco actuaciones, entre ellas la organización de un festival cultural en una o varias localidades de la comarca.

Se desarrollará un programa especial de eventos con actividades deportivas, culturales, gastronómicas, de ocio y naturaleza en distintos municipios.

Además, se organizarán encuentros con profesionales del sector turístico y propuestas formativas dirigidas a empresarios y otros agentes locales, que también participarán en la puesta en marcha de visitas guiadas, rutas y acciones turísticas gratuitas.

Por último, se contempla la realización de un estudio para la instalación de infraestructuras turísticas en el entorno del pantano de San Juan, uno de los espacios más afectados tras el fuego.