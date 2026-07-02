Siete fallecidos en junio en las carreteras estatales de la región, uno más que el pasado año

Archivo - El lugar en el que ocurrieron los hechos, a 3 de julio de 2025, en Palacios de Sanabria, Zamora, Castilla y León (España). El futbolista portugués que militaba en el Liverpool FC, Diogo Jota, y su hermano, André Silva, que formaba parte de la pl - Emilio Fraile - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han muerto durante el mes de junio en accidentes registrados en las carreteras estatales de la Comunidad de Madrid, lo que supone una víctima más que en el sexto mes de 2025, según el balance facilitado por la Dirección General de Tráfico (DGT) este jueves.

En el conjunto del país se han contabilizado en este mes un total de 123 siniestros mortales en los que han fallecido 142 personas, 51 muertes más que en el mismo mes de 2025. Este dato le convierte en el mes de junio con mayor mortalidad desde 2010.

Según ha apuntado la DGT, "aunque este valor no constituye un máximo de la serie histórica, supone un cambio significativo respecto a los últimos años y rompe la tendencia de los cinco primeros meses del año".

En cuanto a los desplazamientos de largo recorrido, el departamento que dirige Pere Navarro ha detallado que en junio se han registrado 42,8 millones de movimientos por carretera, lo que supone un 3% más que en junio del pasado año.

En este sentido, Tráfico ha indicado que la evolución de "la siniestralidad en junio se debe, fundamentalmente, al aumento de siniestros con especial lesividad y a una acumulación de jornadas con mortalidad muy elevada".

En este sentido, ha destacado que en junio hubo seis siniestros con tres o más fallecidos (no hubo ninguno de estas características en junio de 2025), en los que fallecieron 21 personas, lo que significa que "casi la mitad del incremento de la mortalidad respecto al año anterior se explica por siniestros de especial lesividad".

Además, en el periodo analizado hubo tres días con diez o más fallecidos, frente a uno de 2025. El día con más personas fallecidas fue el 2 de junio, con 12 víctimas mortales. Además, se registraron cinco días con ocho o más fallecidos, mientras que en junio de 2025 hubo uno. En ambos casos, se trata de los valores más elevados desde 2009.

EL AUMENTO DE MUERTES EN VÍAS SECUNDARIAS

Por tipo de vía, el aumento de la mortalidad se concentra en su totalidad en las carreteras convencionales, donde perdieron la vida 111 personas. Así, durante el mes pasado aumentaron en 53 los fallecidos en vías convencionales en relación con el mismo periodo del año anterior, mientras que disminuyeron en dos las víctimas mortales en autopistas y autovías hasta las 31 muertes.

Respecto al tipo de siniestro, las salidas de vía (24 fallecidos más) y las colisiones frontales (21 fallecidos más) suman la gran mayoría del incremento de mortalidad registrado durante el mes pasado.

En cuento al medio de desplazamiento, el principal aumento de siniestros corresponde a los ocupantes de turismos, con 29 fallecidos más que en junio de 2025.

Al mismo tiempo, se ha registrado una concentración de los siniestros en las últimas horas del día y durante la madrugada. Entre las 20.00 y las 6.00 horas se registraron 31 de los 51 fallecidos adicionales respecto a junio de 2025.

Tráfico ha destacado que 22 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente dispositivo de seguridad en el momento del siniestro: 19 conductores de turismo y dos de furgoneta no llevaban el cinturón de seguridad y un ciclista no hacía uso del casco.

Los siniestros que explican el incremento de la siniestralidad se reparten entre 26 provincias, 38 carreteras y 42 siniestros distintos, lo que --según ha explicado la DGT-- "descarta que este repunte de la siniestralidad pueda atribuirse a una provincia, carretera o corredor concreto". "Se trata, por tanto, de un fenómeno ampliamente distribuido a lo largo de la red de carreteras convencionales", ha añadido.

Hasta el 30 de junio se han registrado en las carreteras 464 siniestros mortales, en los que han fallecido 501 personas, 19 menos que en el mismo periodo de 2025. Se trata del tercer semestre con menor número de fallecidos de la serie histórica, exceptuando los años 2020 y 2021, condicionados por las restricciones de movilidad obligadas por el COVID. Además, en este periodo hubo 13 días sin fallecidos.

Estos datos se siguen produciendo en un contexto en el que la movilidad continúa aumentando, con un promedio de un 3% más de desplazamientos de largo recorrido, llegando a mediados del año con 230 millones de desplazamientos, 7,3 millones más que en el mismo periodo del año pasado.