Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid censura la "infradotación" de Atención Primaria en Presupuestos de 2026

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), federado en CSIT Unión Profesional, ha censurado este martes que la Comunidad de Madrid "perpetúa" en sus Presupuestos para 2026 "la infradotación estructural de la Atención Primaria en la región, que vuelve a estar de esta forma "a la cola del conjunto de comunidades autónomas".

En un comunicado, el sindicato ha denunciado así que, con los presupuestos planteados, la Comunidad de Madrid "incumple en la práctica los principios de universalidad y eficiencia y compromete la sostenibilidad y la equidad del sistema sanitario público".

Según ha subrayado, pese a que el presupuesto sanitario global crece un 5,24%, el Gobierno regional "solo destina un 11,42% de ese gasto a Atención Primaria, quedándose 13,58 puntos por debajo" del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Esta inversión equivale aproximadamente al 0,4% del PIB madrileño, cuando debería alcanzar, al menos, el 1%, lo que requeriría un aumento adicional de 1.750 millones de euros. Se trata, por tanto, de una decisión política de asignación de recursos, no de falta de presupuesto", ha alegado.

Además, desde SIME han subrayado que el incremento del 10,4% en la partida global de Atención Primaria "no se traduce en una mejora real de los recursos disponibles", ya que en el presupuesto global de este primer nivel asistencial "se incluyen tanto el gasto en recursos y servicios como el gasto en recetas de la población, correspondiente a prescripciones realizadas en AP, hospitales y otros dispositivos asistenciales" del Sermas.

Según han resaltado desde la organización sindical, la mayor parte de ese 10,4% se destina al gasto farmacéutico en recetas y "solo una pequeña parte, inferior al 3 %, se dirige a financiar las necesidades específicas" de la Atención Primaria.

"En términos reales y teniendo en cuenta la inflación, los centros de salud dispondrán de menos recursos efectivos que en 2025. En particular, los recursos humanos no se han visto incrementados en 2025 y, ante el insuficiente aumento de recursos previsto para 2026, es prácticamente seguro que tampoco se incrementarán entonces, agravando el problema", ha justificado.

En este marco, desde SIME han subrayado que esta "infrafinanciación" se traduce en "ratios asistenciales inasumibles", de modo que cada médico de familia "soporta entre 1.500 y 1.800 tarjetas sanitarias (frente a las 1.200-1.400 recomendadas) y cada enfermera, en torno a 2.000, la cifra más alta del país".

Además, alerta del impacto negativo en un contexto de población cada vez más envejecida. Así, ha recordado que las proyecciones del INE estiman que la población mayor de 65 años crecerá un 15 % entre 2025 y 2030, "con más patologías crónicas y una mayor demanda" de Atención Primaria. "No invertir en el primer nivel hoy supone más intervenciones, y más costosas, mañana en otros ámbitos del sistema", ha advertido.

En este marco, SIME ha exigido a la Consejería de Sanidad un incremento "de forma inmediata" de la inversión en Atención Primaria, al menos, en un 30% adicional, para converger con la media nacional.

Igualmente, ha abogado por establecer una senda real de financiación que sitúe la Atención Primaria en torno al 1% del PIB madrileño, "tal y como recomiendan los estándares internacionales", y por poner en marcha un plan "efectivo" de refuerzo de plantillas y de ordenación de agendas que reduzca las tarjetas por profesional y "garantice una atención segura y de calidad".

"Seguir aprobando presupuestos que relegan a la Atención Primaria a un papel marginal es una grave irresponsabilidad política, y urge a la Consejería de Sanidad a rectificar y reorientar las cuentas de 2026", han advertido desde CSIT Unión Profesional.