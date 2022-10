Sindicatos anuncian movilizaciones y una huelga ante el avance "nulo" de la negociación para abrir los 78 PAC

Sanidad señala que la atención no cubierta se ofertará con carácter voluntario al resto de profesionales de AP

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Las cinco organizaciones sindicales con presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad (CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Amyts y Satse) han anunciado movilizaciones y llamarán a una huelga a los profesionales afectados por la apertura de los 78 Puntos de Atención Continuada (PAC) tras el "nulo" avance de las negociaciones con la Consejería de Sanidad sobre la implantación del nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias en la región.

El nuevo modelo asistencial de las urgencias extrahospitalarias pasa por la desaparición definitiva de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) y los Servicios de Atención Rural (SAR) y la puesta en marcha en su lugar de 78 PAC, que dependerán directamente de Atención Primaria.

El número de profesionales afectados por la implantación de este nuevo modelo es de 228 médicos (212 de AP y 16 SUMMA112), 270 Enfermería (184 de AP y 86 de SUMMA112) y 200 Celadores/as (156 de AP y 44 SUMMA112), según sindicatos, que serán llamados a una convocatoria de huelga todavía sin calendario.

Este jueves, tenía lugar una nueva reunión entre representantes sindicales y responsables del departamento de Enrique Ruiz Escudero para avanzar en aspectos técnicos y flecos pendientes del nuevo modelo, fundamentalmente en la reorganización de RRHH, que ha finalizado con los sindicatos abandonando la reunión.

En un comunicado conjunto, los sindicatos que conforman la Mesa han coincidido en calificar la negociación de "fracaso, desde el inicio por presiones políticas ajenas" a la misma debido a la premura de cerrar "un asunto tan importante en un breve espacio de tiempo", que consideran no se ha iniciado como tal en ningún momento, ya que desde el principio se les trasladó que si no había acuerdo, el proyecto se implantaría de todas formas.

El objetivo de la huelga, a la que llamarán los cinco sindicatos de la Mesa, es que la apertura de los 78 PAC no modifique las condiciones laborales de los profesionales, entre ellas que no suponga una pérdida retributiva derivada de los cambios que se lleven a cabo, así como garantiza la calidad y seguridad asistencial extrahospitalaria, y promover la atracción y mantenimiento de profesionales en todas las categorías afectadas.

La Dirección General de RRHH ha trasladado a los sindicatos que se ha planteado una negociación por fases y que la documentación se ha ido presentando con los pasos que ido dando la Administración y que, una vez cerrado el modelo organizativo, se podrá pasar a hablar del modelo retributivo.

PROCESO DE ADSCRIPCIÓN "VOLUNTARIO"

En todo caso, el proceso de adscripción definitivo será de carácter voluntario, pero se realizará una provisional para proceder su apertura siguiendo el calendario que la Consejería de Sanidad ha previsto.

La Consejería de Sanidad ha subrayado, ante el anuncio de movilizaciones, que con el nuevo modelo asistencial de las urgencias extrahospitalarias que se pondrá en marcha a finales de este mes en la región con personal de los SAR, la atención continuada no cubierta se ofertará, con carácter voluntario, al resto de profesionales de Atención Primaria, en sus tres categorías profesionales, esto es: médicos enfermeros y celadores, que hasta ahora no podían hacerlo.

Fuentes del departamento que encabeza Enrique Ruiz Escudero señalan que, tras tres mesas de negociación para la reapertura de las urgencias extrahospitalarias, la jornada ordinaria se completará con jornada complementaria.

Asimismo, han apuntado en que con el nuevo modelo, los profesionales de los SAR pasarían a hacer una jornada ordinaria de 1,642,5 horas anuales --37,5 horas semanales--, "exactamente la misma que están haciendo el resto de profesionales del SERMAS", apuntan las mismas fuentes. Además, se reforzarán aquellos horarios y puntos con más actividad y mayor frecuentación de la población.

EL MODELO PROPUESTO

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha incidido este jueves en la Asamblea de Madrid en su compromiso de abrir los puntos de urgencia extrahospitalaria de la región, ahora denominados PAC, y ha subrayado su apuesta por reforzar las franjas con mayor actividad. "No hemos recibido ningún tipo de propuesta por parte de los sindicatos a la propuesta que realizó la Comunidad de Madrid", ha asegurado.

El modelo propuesto por la Comunidad de Madrid pasa por la puesta en marcha de 78 Puntos de Atención Continuada (PAC), dependientes de la Dirección General de Atención Primaria. Se ubicarían en centros de salud donde funcionaban los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que cerraron con la pandemia, y en los que acogen los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) y, finalmente, en otro centro más.

El personal que trabajará en estos servicios, según ha indicado la Consejería en ocasiones previas, saldrá de los antiguos SUAPs, personal del Summa 112, mientras que la otra parte, la más numerosa, de los SAR. Asimismo, las 19 Unidades de Atención Domiciliaria quedarán fijas para la atención en domicilios.

SEMANA PILOTO Y APERTURA A FINALES DE MES

Desde CSIT UP han tildado de "fracaso completo" la reunión de la Mesa Sectorial, durante la que según ha trasladado el sindicato, se les ha informado de que Sanidad abrirá los PAC entre el 24 y 25 de octubre, dejando la última semana de octubre como semana piloto para ver si hay que hacer ajustes. De esta forma, la apertura de los 78 PAC se producirá a partir del 31 de octubre.

Con carácter temporal y provisional llevarán a cabo una asignación desde AP y SUMMA 112, teniendo en cuenta el baremo e intentando ser coincidente con profesionales, tratando de respetar lo más posible la ubicación de antiguos SAR y antiguos SUAP --de forma que si hay que adscribir a otros profesionales se hará en función de la antigüedad--. La próxima semana iniciarán el proceso convocando una nueva Mesa extraordinaria.

Los cinco sindicatos han rechazado de nuevo, la propuesta del SERMAS que, según argumentan, supone aumentar la jornada laboral de 1.536 horas anuales a 1.642,5 horas, la modificación radical de sus turnos de trabajo y una "previsible minoración de sus retribuciones", así como la intención de asignar los profesionales de los CIAS a la AP, entre otras cuestiones.

RECLAMACIONES DE SINDICATOS

CCOO ha insistido en que no se lleve a cabo un nuevo atropello en la Sanidad Pública, con "el correspondiente maltrato hacia profesionales y ciudadanía", por lo que ha pedido de nuevo la documentación sobre el análisis con el que Gerencia de Atención Primaria justifica el nuevo modelo y el cierre de SUAP y SAR.

Por su parte, UGT ha subrayado que consideran que "no hay negociación posible con las premisas que expone la administración mientras no se mantengan o mejoren las condiciones laborales de los trabajadores" y que en vista de que la Administración no ha movido su postura mínimamente, ni da muestras de querer tener una negociación real, han decidido de común acuerdo romper la negociación.

Entre sus reclamaciones concretas, piden mantener a los 41 SAR con sus condiciones laborales actuales (jornada, adscripción geográfica y funcional) estando abiertos a un proceso de negociación y copiando este modelo en los 37 centros asistenciales transferidos del SUMMA112.

También plantean que profesionales del SUMMA112 que ejercieran en los SUAPs y no solo a desplazados al Zendal, puedan ir voluntariamente a los PAC, con las condiciones anteriores; que solicitantes de plaza en los SAR puedan renunciar voluntariamente al traslado e iniciar un proceso de movilidad en AP que permita acceder al 100% de plazas disponibles, ampliar jornadas en PAC o dar salida a mayores de 55 voluntariamente en el SUMMA112.