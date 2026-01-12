Sindicatos denuncian el "muy preocupante" incremento de muertes en accidente laboral en 2025 y piden más prevención

Obreros trabajando en las obras de Parque Ventas - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT Madrid ha renunciado este lunes el "muy preocupante" balance de fallecidos en la Comunidad en accidente laboral en 2025, con un incremento en el número de muertes respecto al año previo, y han reclamado "medidas urgentes, reales y eficaces" para evitar estas muertes ante un "año de imprudencia empresarial" en esta materia.

Según han remarcado, solo en el mes de diciembre se han registrado un total de siete accidentes laborales mortales, según los datos provisionales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST).

Del total de accidentes mortales, tres ocurrieron durante la jornada laboral. De ellos, dos fueron en el sector servicios, ambos causados por patologías no traumáticas (P.N.T.), mientras que el tercero se produjo en el sector de la construcción por aplastamiento, al caer una pantalla de un muro que estaba siendo transportada por una grúa.

Además, cuatro se produjeron 'in itinere', todos ellos estuvieron relacionados con accidentes de tráfico. Uno en el sector servicios, uno en el sector de la construcción, ocurrido en la provincia de Valencia y dos más en el sector industria, uno de ellos ocurrido en Pontevedra.

Según las cifras facilitadas por UGT Madrid, a lo largo de 2025 se han producido un total de 87.617 accidentes laborales de los que 71.979 se produjeron en jornada laboral y 15.638 en la ida y vuelta al trabajo. Los accidentes con resultado de muerte han sido 86, siendo el sector con más personas trabajadoras fallecidas el de Servicios, con 31, seguido de Construcción con 29 trabajadores muertos y con un incremento alto de los mismos, pues en 2024 fueron 14 los trabajadores fallecidos de construcción. Y, por último, Industria, con 4 fallecidos por accidente de trabajo.

Desde la organización sindical han subrayado que en 2025 se ha producido "una relajación de la prevención" en materia de seguridad y salud en las empresas en la Comunidad de Madrid. En este sentido, han subrayado que "deben cumplir la Ley y ser conscientes de las ventajas que tiene proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, invirtiendo en la prevención de riesgos laborales".

"Lo más grave es que este aumento de la mortalidad se produce a pesar de que han descendido los accidentes graves y leves. Es decir, hay menos accidentes, pero son más mortales. Esto demuestra que la prevención no está funcionando donde más importa, que es evitar las muertes en el trabajo", ha destacado Carlos Giménez, responsable de salud laboral del sindicato.

En este sentido, ha recalcado que "los riesgos son conocidos y se repiten año tras año y las empresas no ponen los medios laborales para acabar con esta lacra que destroza a las familias". "Desde CC.OO. de Madrid reiteramos que todas estas muertes son evitables, por lo que exigimos medidas urgentes, reales y eficaces, porque trabajar no puede costar la vida", ha zanjado.

Desde UGT Madrid han puesto el acento en el incremento de accidentes de tráfico y los 'in itínere', con 22 personas muertas en accidente laboral "in itínere" y nueve en accidente de tráfico o 'in misión'. "Las empresas deben evaluar e integrar en sus planes de prevención, las medidas necesarias encaminadas a reducir este tipo de accidentes, así como formar e informar a las plantillas en materia de seguridad vial", ha recalcado.

En la misma línea, ha subrayado la importancia de tener Planes de Movilidad en la empresa "negociados con la representación legal de las personas trabajadoras y que se revisen periódicamente para adaptarlos a los diferentes cambios que pudieran surgir".

Asimismo, ha apuntado a las 31 muertes por infarto y derrames cerebrales durante la jornada para remarcar la urgencia de prestar atención a "los enormes problemas de salud psicológica de la clase trabajadora que pueden venir derivados el estrés laboral, las tensiones, o estar sometido a presión de tiempo y altas cargas de trabajo".

Igualmente, entre sus reivindicaciones también figura la obligación de la prevención y de la gestión de los riesgos psicosociales y organizativos en las empresas, una mayor dotación de medios humanos y materiales en la ITSS y en el IRSST para facilitar su labor de vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención, con especial vigilancia en el cumplimiento de las medidas que eviten accidentes por Patologías No Traumáticas (PNT) en las empresas madrileñas.

Finalmente, la organización sindical ha reclamado la actualización en 2026 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo y que se consideren los riesgos psicosociales y las patologías que deriven de éstos como enfermedades del trabajo, así como una mayor vigilancia de las empresas de la región para que integren la prevención de riesgos laborales en su gestión y cumplan con la norma.

También a que las empresas doten a la figura del trabajador designado de las medidas dignas para el cumplimiento de su cometido; a que las empresas formen de manera práctica a su plantilla en prevención; a una mayor vigilancia y cumplimiento del Reglamento de los Servicios de Prevención, como ayuda y enlace con los Servicios de Prevención ajenos a la hora de prevenir los riesgos, y a la continuidad de las políticas preventivas en riesgos laborales en la región mediante la colaboración y firma de futuros planes.