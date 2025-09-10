Sindicatos educativos de la concertada anuncian cuatro concentraciones para exigir reducción de horas lectivas

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación por la educación pública, desde Neptuno hasta Sol, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

Educación responde que están trabajando y negociando con todas las partes para llegas a un acuerdo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos FSIE Madrid, USO, UGT y CC.OO. han anunciado cuatro concentraciones frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para exigir la reducción de horas lectivas, garantizar la gratuidad en las etapas educativas y recuperar los derechos perdidos desde 2010, como la jubilación parcial o el abono del complemento autonómico.

Según han explicado en un comunicado este lunes, las movilizaciones se producirán el 25 de septiembre, de 18.00 a 19.00 horas; el jueves 30 de octubre, de 10.00 a 11.00 horas; el jueves 27 de noviembre, de 18.00 a 19.00; y el jueves 18 de diciembre, de 10.00 a 11.00 horas.

Los sindicatos han remarcado que la situación del sector "no solo no ha mejorado, sino que la Consejería de Educación ha dado un paso más en su actitud de abandono y desprecio hacia miles de trabajadores y trabajadoras que sostienen cada día los centros concertados de la Comunidad de Madrid".

En esta línea, los sindicatos aseguran que las medidas anunciadas por el Consejero de Educación a finales del curso pasado en lo referente al acuerdo de jubilación parcial y a la cobertura de todas las sustituciones desde el primer día "han quedado en papel mojado".

El consejero del ramo, Emilio Viciana, anunció en los Desayunos Europa Press que el Gobierno regional volvería a financiar la jubilación parcial con contrato de relevo de los docentes de la educación concertada. Así, podrían optar voluntariamente a una reducción de su jornada lectiva, pasando de las 25 horas semanales a una jornada reducida de 13 o 18 horas, manteniendo el 100% de la cotización a la seguridad social de cara su jubilación.

Además, Viciana anunció que se cubriría la financiación de todas las sustituciones de los profesores de los colegios concertados desde el primer día de baja, sin que tuvieran que esperar 10 días como ocurría hasta ahora.

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han argumentado que siguen trabajando y negociando "con todas las partes para llegar a un acuerdo".