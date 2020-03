Sindicatos pedirán un "fondo de contingencia" para mitigar efectos laborales de la crisis y evitar ERES

Reunión de CEIM, con CCOO y UGT - CEIM

Quieren evitar ERES y que, en su lugar, se apliquen ERTES, pero que los trabajadores afectados no pierdan días de paro

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. y UGT Madrid pedirán a la Comunidad de Madrid que cree un "fondo de contingencia" para hacer frente a las consecuencias económicas y laborales que pueda generar el coronavirus por la caída de actividad, entre ellos los Expedientes de Regulación de Empleo (ERES).

Así lo han señalado el secretario general de UGT en Madrid, Luis Miguel López Reillo, y su homólogo de CC.OO. Madrid, Jaime Cedrún, tras mantener una reunión con el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido.

"Sabemos que el Gobierno central ha tomado medidas, aún así se tomarán otras de refuerzo y con más medios. La Comunidad de Madrid deberá poner de su parte", ha remarcado Reillo, quien ha planteado que se destinen los fondos de otras partidas o que se cree una específica.

También ha solicitado que se ponga atención en aquellos trabajadores sobre los que no se han tomado iniciativas específicas como los de las superficies alimenticias, que, además, sufren los efectos de la psicosis colectiva por un desabastecimiento "que no va a ocurrir". "Esos trabajadores están en contacto con ciudadanos que no saben si tienen o no el virus" ha profundizado.

Asimismo, ha apuntado a la necesidad de que se implementen medidas más potentes en campos como la movilidad, por ejemplo dotando de protección especial a los conductores de autobuses interurbanos, ya que los de la EMT ya cuentan con barreras de cristal. "Desde las administraciones se están tomando medidas, pero sabemos que aunque se han dotado de más recursos a los hospitales hay falta de equipamientos como mascarillas, por lo que tiene que haber partidas excepcionales para dotarles de ellas", ha proseguido.

QUE LOS ERTES NO SE CONVIERTAN EN ERES

Por otro lado, ha expuesto que tanto los sindicatos como la patronal quieren evitar que se efectúen ERES y que, en su lugar, se apliquen ERTES --expedientes temporales--, pero que, en ese caso, los trabajadores afectados no pierdan días de paro.

"Las empresas tienen que cumplir la legalidad y no tomar medidas que no corresponden a lo que hay que hacer", ha remarcado Cedrún, quien entiende que los programas de empleo y los departamentos que están en suspendo deben "ponerse al servicio de atender las consecuencias de las crisis".

Al hilo, ha señalado que se está en una "primera fase" de ERTES, la derivada del cese de algunos servicios, pero que llegará una segunda fase derivada de la suspensión de actividad en las compañías y ha apuntado que esperan que lleguen medidas "de apoyo" a los trabajadores que están en casa cuidando a los hijos y a personas a su cargo.