La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Durante el pleno el PP ha aprobado la Ley de Abogacía con su mayoría abso- Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación --CC.OO., UGT, CSIF y ANPE-- no han participado este viernes en la reunión con la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, para abordar la carrera profesional docente, en plena huelga educativa.

Así lo ha trasladado Zarzalejo durante una rueda de prensa en la sede de la Consejería, donde iba a celebrarse el encuentro. La titular de Educación ha afeado que aquellos mismos que le piden que se "siente" sean los que han dejado "las sillas vacías" y ha lamentado que este viernes se haya perdido "una oportunidad real de mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes madrileños".

La consejera anunció el miércoles que presentaría a los sindicatos la primera carrera profesional horizontal docente, con un nuevo complemento retributivo que permitirá incrementar el sueldo de los profesores hasta en 400 euros al mes y el de los maestros hasta en 350 euros, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2027, y convocó la cita de este viernes.

Además, durante la comparecencia, Zarzalejo ha recordado que la carrera implica un itinerario progresivo compuesto por seis grados. Cada uno de ellos se vincula a un periodo de referencia de seis años y, para avanzar al siguiente, los docentes deberán obtener 150 puntos en la evaluación de su desempeño, que estará basada en criterios objetivos relacionados con las funciones de su puesto, la formación permanente o su participación en programas y proyectos que mejoren la calidad educativa.

Así, el primer grado llevará aparejado un complemento económico anual de 600 euros para los maestros y 684 euros para los profesores, cantidades que se irán incrementando sucesivamente --1.020 y 1.164 euros en el segundo grado, 1.440 y 1.644 euros en el tercero, 1.860 y 2.124 euros en el cuarto y 3.000 y 3.432 euros en el quinto-- hasta alcanzar los 4.200 y 4.800 euros anuales, respectivamente, para los profesionales que logren el sexto grado.

Los cuatro sindicatos ya mostraron tras el anuncio su rechazo a la medida, al considerar que esta no es la subida salarial que reclaman, sino "un complemento sujeto a condiciones". CC.OO., UGT y CSIF avanzaron desde el primer momento que no se sentarían con la consejera, pero ANPE, que también apuntaba a que la medida era "insuficiente", sí confirmó su asistencia.

La consejera ha recordado que se han celebrado 30 reuniones de la Mesa Sectorial, pero que desde el 14 de octubre, cuando se inició la huelga educativa "más perjudicial y violenta" que, a su juicio, se ha vivido en la región, hubo "un cambio estratégico" y los sindicatos "abandonaron" las negociaciones de forma progresiva.

Así, ha precisado que el 15 de octubre abandonó la mesa CC.OO.; el 29 de octubre, CSIF; el 12 de noviembre lo hizo UGT, y este viernes lo ha hecho ANPE. "¿Quién es quien no quiere sentarse a negociar?", ha preguntado.

Respecto a ANPE, sus representantes han acudido este viernes a la Consejería, pero han decidido no entrar en la reunión. Según han indicado en declaraciones a los medios, pese a que su disposición era la de negociar, se han encontrado con "un escenario totalmente distinto" y han considerado que las "circunstancias no eran las apropiadas". Ahora esperan que las conversaciones se retomen después de las elecciones sindicales.

LA RELACIÓN CON LOS SINDICATOS "SE HA ROTO UNILATERALMENTE"

En este sentido, ha remarcado que la relación de "diálogo, consenso y acuerdos" que se mantenía con las organizaciones sindicales representativas "se ha roto unilateralmente". Considera que estos sindicatos son los que llevan 45 días "jaleando" en las calles y pidiendo su "dimisión" por no sentarse a "negociar".

Tras mostrar un documento en el que figuran las ausencias de los delegados sindicales en las reuniones, la consejera ha puntualizado que es "absolutamente falso" que la Consejería "no quiera dialogar" y ha instado a los sindicatos a explicar las razones por las que han abandonado las negociaciones y por las que, a su juicio, han provocado "tanto daño" a los estudiantes de la Comunidad, que cuenta, según ha destacado, "con los mejores resultados en el informe PISA".

Asimismo, la responsable de la educación madrileña ha sostenido que esta huelga no pretende "mejorar la calidad de la educación pública madrileña", sino "romper el equilibrio" del sistema educativo regional. Así, ha insistido en que la reducción inmediata de las ratios que reclaman los convocantes de la huelga implicaría dejar a estudiantes "sin plaza escolar" para el próximo curso. Se trata, a su juicio, de una huelga que cada vez tiene "menor seguimiento", pero registra "una agresividad en aumento".

Al hilo, ha enumerado algunas de las consecuencias que atribuye a la huelga, como la pérdida de horas lectivas, la indignación de las familias, los encierros ilegales, las barricadas en las carreteras, los insultos, las coacciones o los actos vandálicos, como el denunciado este viernes en la Dirección Territorial del Área Sur.

ELECCIONES SINDICALES EL 3 DE DICIEMBRE

Respecto a las elecciones sindicales del 3 de diciembre, Zarzalejo ha destacado que espera que tras ellas los representantes sindicales vuelvan a las mesas sectoriales a proseguir con las negociaciones, tal y como se comprometieron en el acuerdo firmado en abril de 2025. En este sentido, ha subrayado que ese día los docentes volverán a decidir "quiénes quieren que se sienten en esas mesas de negociación" y ha asegurado que la Administración respetará su decisión.

Asimismo, ha defendido que no se puede sentar a negociar "nada" con un comité de huelga que no está "legítimamente representado" para pactar unas condiciones laborales que afectan a todos los docentes. "Eso sería, desde mi punto de vista, una traición al colectivo de docentes y yo respeto muchísimo su representatividad", ha defendido.

"Sin perjuicio de ello, nosotros seguiremos adelante para que la carrera profesional docente sea una realidad en la Comunidad de Madrid a partir del próximo enero, porque ese fue el compromiso de la presidenta y porque estamos convencidos de que es una medida positiva para los maestros y profesores", ha zanjado.