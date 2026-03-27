Sindicatos de Policía defienden la actuación "proporcionada" en la detención de Mbaye y niegan una motivación racista

Archivo - El exdiputado de la Asamblea de Madrid y ahora secretario de antirracismo de Podemos, Serigne Mbayé. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los principales sindicatos de Policía Nacional han subrayado la actuación "proporcionada" de los compañeros que la noche de este jueves intervinieron en la detención de siete personas en Usera-Villaverde, incluido el exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye, tras un incidente con los agentes.

Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP), como Justicia Policial (Jupol) o la Confederación Española de Policía (CEP) han coincidido en subrayar que la intervención se produjo ante el aviso de un posible delito de robo en vehículos y después de que uno de los sospechosos huyera tratando de evitar su identificación.

Los sindicatos niegan por completo que la actuación estuviera motivada por cuestión de raza, y enmarcan estas acusaciones vertidas públicamente en las últimas horas por algunos dirigentes políticos --incluido el propio Mbaye-- en un intento por "desacreditar la labor policial".

En este sentido, la CEP recalca que la detención de Mbaye fue "legal, proporcionada y ajustada a Derecho" y tacha las acusaciones de racismo y falta de proporcionalidad de "ruido y pataleos infantiles". "Echáis mano del racismo para, a continuación, lanzar discursos de odio contra todos los policías", denuncian.

Por su parte, Jupol incide en que los intentos por desacreditar a las fuerzas de seguridad genera "un clima de desconfianza" que perjudica a los agentes y también "socava el principio de autoridad imprescindible en cualquier Estado de Derecho".

"La Policía actúa siempre conforme a la ley, sin distinción por razón de sexo, origen o ideología, y basando sus intervenciones en criterios objetivos y profesionales", apuntan desde SUP en un comunicado, que aboga por rechazar "relatos interesados que desvirtúan la realidad".

DETENIDOS POR ENFRENTARSE A LA POLICÍA

Mbaye y otras seis personas fueron detenidas anoche cuando se enfrentaron a los agentes que trataron de identificar a uno de los sospechosos de estar robando un vehículo en un aparcamiento de las inmediaciones de la calle Antonio López de Madrid.

Fuentes policiales han relatado a Europa Press que estas personas protagonizaron un enfrentamiento violento con los agentes de Policía, cinco de los cuales sufrieron lesiones leves.

Los arrestados permanecieron en la Comisaría de Usera hasta la 1.30 horas de este viernes. A su salida, Mbaye denunció haber sido víctima de una detención motivada por cuestiones de raza. Altos cargos de Podemos, como la secretaria general, Ione Belarra, salieron al paso para defender al que es su secretario de Antirracismo.

La Delegación del Gobierno en Madrid, así como la Policía Nacional, se encuentran investigando lo ocurrido y han remitido ya el atestado a la autoridad judicial competente, según han señalado fuentes de la Delegación.