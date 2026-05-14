Sindicatos de Policía Municipal advierten de que no está garantizado el servicio de seguridad para la visita del Papa

Archivo - Dos agentes de la Policía Municipal de Madrid - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los principales sindicatos de Policía Municipal de Madrid han advertido de que "no se puede garantizar adecuadamente" el servicio ni la seguridad en la capital durante los días previstos para la visita del Papa León XIV, del 6 al 9 de junio, con eventos multitudinarios en la ciudad.

Según apuntan, actualmente el dispositivo "depende exclusivamente" de agentes que se presentan como voluntarios, todo ello mientas el Ayuntamiento, aseguran, "mantiene bloqueada la negociación de un acuerdo" que, en última instancia, "permitiría afrontar este tipo de eventos con garantías".

"La seguridad del operativo papal y del conjunto de la ciudad vuelve a recaer en el sobreesfuerzo de unos policías que se sienten ignorados y maltratados por la Administración municipal", han manifestado los sindicatos CPPM, CSIT-Unión Profesional, UPM y UGT en un comunicado conjunto.

En este contexto, reconocen "temor" ante la posibilidad de que "nuevamente" se tenga que recurrir a "jornadas maratonianas y la detracción de efectivos de los distritos". Ya en la maratón de Madrid de hace apenas dos semanas los sindicatos alertaron de que los distritos quedaron desprovistos para reforzar el dispositivo.

Los sindicatos de la Policía Municipal de Madrid reclaman un nuevo convenio que se adapte a sus condiciones laborales y que desde el Ayuntamiento afirman que está en proceso de negociación, si bien la vicealcaldesa y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha reconocido en alguna ocasión ciertas tensiones.

Por su parte, los sindicatos señalan que precisamente esta falta de convenio ha desembocado en un "creciente malestar" en la plantilla, que desemboca en que "cada vez más agentes dejen de apuntarse a servicios voluntarios que implican una sobrecarga laboral y personal".

Como ya hicieran en la antesala de la maratón de Madrid, los sindicatos policiales han advertido de que esta situación afecta a grandes eventos previstos para las próximas semanas en la capital, como la propia visita del Papa, la celebración del Orgullo o algunos de los grandes conciertos previstos para verano.