Sindicatos y víctimas del 11-M defienden que "se puede ser firme sin ser belicista": "No queremos repetir la historia"

Acto homenaje a las víctimas de los atentados del 11M en su 22º aniversario (2004 - 2026), en la estación Atocha-Cercanías, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos por el numerónimo 11M, fueron una serie - Alberto Ortega - Europa Press

CC.OO, UGT y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo han defendido este miércoles que "se puede ser firme sin ser belicista", han pedido "solidaridad y paz" con motivo del XXII aniversario de los atentados yihadistas del 11-M, que acabaron con la vida de casi 200 personas y dejaron alrededor de 2.000 heridos, y han subrayado que no quieren que se repita la historia.

"No queremos repetir la historia", ha subrayado la presidenta de la asociación, Marisol Pérez, en el homenaje que se ha realizado en la estación de Atocha, en el que se ha puesto el foco en la escalada en Oriente Próximo porque "puede terminar con consecuencias humanas devastadoras".

"Hace 23 años el mundo también vivía tiempos de guerra y nosotros sabemos demasiado bien qué ocurrió después. Cuando empiezan las guerras, los poderosos dan órdenes, los ricos financian la contienda y los pobres enviamos a nuestros hijos. Cuando terminan, los poderosos celebran las victorias, los ricos cobran los intereses y las familias encerramos a nuestros hijos. No queremos repetir la historia", ha insistido.

El acto, que ha arrancado con la pieza 'Poema de madera' del compositor Juan Pagán en versión para dos violines y piano, ha contado con la presencia del delegado del Gobierno, Francisco Martín; la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García; las portavoces de Más Madrid en la Asamblea y en el Consistorio, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente; el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carlos Izquierdo; y las portavoces del PSOE en la Asamblea y el Ayuntamiento, Mar Espinar y Reyes Maroto.

Decenas de personas se han concentrado junto a la escultura 'El día y la noche' de Antonio López para recordar un año más a las víctimas del atentado terrorista. Posteriormente han dejado una ofrenda floral frente a la Estación de Atocha, que han encabezado la presidenta de la asociación y las secretarias generales de CC.OO y UGT, Paloma López y Susana Huertas, respectivamente.

Durante su intervención, Pérez ha señalado que las víctimas "miran con preocupación" lo que está ocurriendo en el mundo, no solo en Ucrania o Gaza, sino también en Irán. "Las víctimas del terrorismo sabemos bien que las guerras rara vez se quedan donde empiezan. Sus consecuencias viajan y atraviesan fronteras", ha advertido.

