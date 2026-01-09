El Sistema VioGén cerró 2025 con 12.572 casos activos de víctimas de violencia machista en la Comunidad, según Interior

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sistema VioGén cerró 2025 con 12.572 casos activos de víctimas de violencia de género en la región, 7.951 menos que los que había registrados a 31 de diciembre de 2024, con 4.621, según datos del Ministerio del Interior recogidos por Europa Press.

En concreto, las últimas cifras del departamento de Fernando Marlaska reflejan que, a 31 de diciembre de 2025, hay un total de 12.572 casos activos por violencia de género en la región, de los que uno están en riesgo extremo, 26 en alto, 406 en medio y 4.321 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos en la Comunidad, Interior señala que existen 140 mujeres menores de 18 años; 3.466 de 18 a 30; 5.694 de 31 a 45; 3.058 de 46 a 64; y 212 de 65 o más.

Los datos de Interior también revelan que en la región hay 6.257 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 137 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En cuanto al nivel de riesgo, hay 14 casos en riesgo alto y 123 en medio.

ANDALUCÍA, LA CCAA CON MÁS CASOS

Por comunidades, a diciembre de 2025 el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.558; seguda de la Comunidad Valenciana, con 17.037, ambas por delante de la Comunidad de Madrid.

A la región le siguen Canarias, con 6.634; Galicia, 6.155; Murcia, 5.819; Castilla-La Mancha, con 5.616; Castilla y León, con 5.542; Baleares, con 4.000; Extremadura, con 2.988; Aragón, 2.576; Asturias, con 2.221; Navarra, 2.146; Cantabria, 1.635; La Rioja, con 920; Ceuta, con 287; y Melilla, 238.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, el año cerró con 103.942 casos activos, 1.980 menos que un año antes, que finalizó con 101.962. Del total, 22 están en riesgo extremo, 960 en alto, 14.735 en medio y 88.225 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, existen 1.273 mujeres menores de 18 años; 25.720 de 18 a 30; 48.127 de 31 a 45; 26.346 de 46 a 64; y 2.476 de 65 o más.

Hay 53.908 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.523 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Mientras, en diciembre de 2024 había 53.792 casos de este tipo, con 1.467 en riesgo. Actualmente, hay un caso de riesgo extremo, 137 en alto y 1.385 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Igualmente, la estadística refleja 12.590 casos con menores a cargo de "especial relevancia" este año, con 22 de ellos en riesgo extremo, 910 en alto y 11.658 en medio. En estos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

A 31 de diciembre, los cuerpos de Policía Local de 827 Ayuntamientos están en modo interacción total en el Sistema VioGén. Pertenecen a 15 Comunidades Autónomas, más las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Region de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.