Smith aplaude la nueva política que no renuncia a diferencias pero prioriza interés general

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha aplaudido la "nueva política" representada por los Acuerdos de la Villa, hoy sellados formalmente, unos "históricos pactos en la política española" que no renuncian a las diferencias entre formaciones pero que prevalece sobre ellos el interés general en "las cosas del comer, en las fundamentales".

Smith ha destacado desde la Casa de la Villa la resignación con la que la ciudadanía aceptó una situación no prevista. "Teníamos que estar a su altura, teníamos el ejemplo de la inmensa mayoría de madrileños. Por ellos se llega a este acuerdo, es lo que no han obligado moralmente a alcanzar estos acuerdos", ha declarado.

Tres son las reglas de la "nueva política". La primera es "servir a los madrileños y no servirse de ellos". La segunda pasa por la política como forma de solucionar problemas y no de crearlos y la última regla es la de anteponer el interés general al particular de los partidos. Ha terminado la intervención con un "viva Madrid, viva España".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))