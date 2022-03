Smith espera que el PP "respete y cumpla acuerdos" en CyL como hará Vox, fuerza "llamada a gobernar España"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, espera que el PP "respete y cumpla los acuerdos" alcanzados en Castilla León como hará su formación, fuerza política "llamada a gobernar España".

Desde el acto institucional en Sol en recuerdo a las víctimas del 11M, Ortega Smith ha asegurado que en su formación están "muy satisfechos" con el acuerdo con el PP "porque la democracia consiste en que las instituciones representen a los españoles".

"El acuerdo es el fiel reflejo del mandato de los electores: en la proporción que le corresponde a Vox debe asumir las funciones de gobierno y sus políticas deben ser las que le corresponden por ese mandato democrático", ha subrayado.

"CIERTA PENA PORQUE ALGUNOS NO ASUMAN A LA TERCERA FUERZA"

El secretario general de Vox ha mostrado su "satisfacción por la representación democrática" pero también "cierta pena porque algunos no acaben de aceptar y asumir a la que ya es la tercera fuerza y la segunda fuerza política en España en intención de voto, que está llamada a gobernar España".

"Demostramos, como en Castilla León, que respetamos las instituciones, que somos leales a nuestros compromisos, que lo que decimos en campaña lo llevamos a los acuerdos y de ahí a las juntas y consejos de gobierno. Vox es un partido fiable; queremos, esperamos y deseamos que el PP respete los acuerdos, que los cumpla, como tienen por seguro que lo vamos a hacer desde Vox", ha remarcado el diputado nacional.

También asumen en Vox que sus compañeros en Castilla León "no lo van a tener fácil porque algunos ya les están criminalizando antes de poder tomar la cartera de ninguna consejería". "Pero hablarán los hechos, como la política de Vox, que no es de propaganda o anuncios que luego no se cumplen, porque cuando entra Vox en las instituciones hay sentido común y se destierra cualquier política sectaria", ha concluido.

