'Sociescuela' o '012 a tu lado', entre los principales recursos de la Comunidad para luchar contra el acoso escolar

Archivo - Pies de niños corriendo durante la novena edición de 'La Vuelta al Cole', a 20 de octubre de 2023, en Leganés, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

'Sociescuela' o '012 a tu lado' son algunos de los principales recursos que la Comunidad de Madrid ofrece a las familias y alumnos contra el acoso escolar, que serán difundidos en la campaña informativa 'K.O. al Bullying'.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha presentado este lunes la campaña institucional en el colegio público de Educación Infantil y Primaria Miguel Blasco Vilatela del distrito madrileño de Ciudad Lineal, en un acto que ha culminado con una carrera de todos los alumnos del centro para visibilizar su rechazo a este fenómeno.

Tras la celebración del Día Internacional contra el Bullying, que tuvo lugar el 2 de mayo, el Ejecutivo autonómico ha defendido una atención "más personalizada, cercana y especializada" para responder a las necesidades de cada persona en función de su edad, situación y contexto social.

'K.O. al Bullying' llegará a toda la población a través de televisión, radio, prensa, cine, publicidad exterior y medios online, además de cartelería que se repartirá a alrededor de 1.500 centros en los que estudian alrededor de 500.000 escolares.

La campaña cuenta con la participación del deportista Ilia Topuria, imagen también de Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid, y que aporta su testimonio sobre las situaciones de acoso que vivió en su infancia.

"Nuestro objetivo es que todos los centros escolares sean centros seguros. Todos nuestros niños se merecen respeto y no tener miedo de ser como son. Se merecen crecer en un lugar seguro como son los colegios y que puedan alcanzar su madurez emocional y también académica", ha subrayado Zarzalejo.

DESCIENDE UN 5% LOS CASOS EN LA REGIÓN

Según datos del Observatorio para la Convivencia Escolar, los casos de acoso en los centros educativos han descendido un 5% en la región, por lo que ahora la Comunidad de Madrid pone el foco en la detección precoz y en la prevención.

"También visitamos hace poco una unidad de convivencia que son grupos de alumnos que trabajan con sus propios compañeros para que cada vez que haya un posible caso de acoso se dialogue. Que los propios niños hagan unas labores de conciliación y de mediación y que se pueda llegar a una solución de conflictos dialogada", ha indicado.

Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid busca advertir sobre el impacto del bullying en la vida de los jóvenes, fomentar valores de respeto y convivencia, y visibilizar los recursos públicos disponibles para su prevención.

RECURSOS

Así, '012 A Tu Lado' ofrece apoyo psicológico y orientación a personas en situación de vulnerabilidad emocional, jóvenes y familias afectadas por situaciones de acoso escolar, ansiedad, soledad o malestar emocional. Con este fin se han abierto los canales WhatsApp 012, Chat 012 o Videollamada 012, entre otros.

Por su parte, la web institucional de la Comunidad va a incluir una guía de preguntas y respuestas para orientar tanto a los alumnos como a sus familias y a los maestros y profesores madrileños sobre las actuaciones y pasos a seguir en caso de que detecten o sospechen que se está produciendo una posible situación.

Además, la Consejería de Educación trabaja de "manera activa" en su prevención, detección e intervención a través de herramientas como SociEscuela, un sencillo test que facilita la detección precoz.

También se ofrecen recursos como el programa de enlace de salud mental en los centros escolares, los protocolos de intervención ante la sospecha o evidencia de este tipo de situaciones en los centros educativos o la formación continua para docentes, equipos directivos y familias sobre cómo identificar y afrontar el acoso y ciberacoso, además de programas como los equipos de mediación para velar por la mejora de la convivencia escolar.