Solar autogestionado de Antonio Grilo tratará de evitar el desalojo este viernes con convocatoria para desayunar juntos

El solar polivalente autogestionado de la calle Antonio Grilo tratará de evitar el desalojo previsto para este viernes con una convocatoria para desayunar juntos.

Será este viernes 31 cuando se cumpla el plazo dado por el Ayuntamiento para que se desaloje el espacio. "Tenemos que ser muchas. Venid a desayunar con nosotras", han invitado desde esta iniciativa ciudadana, que convirtió "un lugar abandonado en sitio de actividades y encuentro".

El área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento ha trasladado a Europa Press que en el solar se construirá un centro de salud, que no deja de ser una antigua reivindicación vecinal "incluida en el programa electoral de Cs y PP".

Más Madrid, por su parte, elevará al Pleno de Centro del mes de febrero una proposición para que el solar siga manteniendo su uso ciudadano hasta que empiece la construcción del centro de salud.

CENTRO SANITARIO

Fue el pasado mes de septiembre cuando el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, firmó el convenio de cesión del solar a la Comunidad para materializar el centro sanitario. "Se está siguiendo el trámite habitual para el desalojo del espacio y que la Comunidad pueda disponer del mismo", indican fuentes municipales a Europa Press.

Desarrollo Urbano justifica la necesidad de que esta parcela, "ocupada de forma ilegal en la actualidad", quede libre "para poder aceptarla y empezar a construir el equipamiento sanitario". "Si el solar no está libre, la Comunidad no puede sacar el contrato para licitar la obra y no puede empezar con el centro de salud", insisten.

El Ayuntamiento notificó el desalojo el 16 de enero y se daba un plazo que expira este jueves. Si el viernes no se ha producido el desalojo, "el Ayuntamiento procederá a constatar la situación y adoptará las medidas que en derecho procedan".