Soleá Morente, Miss Caffeina y Celtas Cortos protagonizarán las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma 2026

Archivo - Imagen de archivo de las fiestas de La Paloma 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del distrito de Centro, Carlos Segura, ha presentado este viernes la programación de las fiestas en honor a San Cayetano (del 4 al 7 de agosto), San Lorenzo (del 8 al 11 de agosto) y la Virgen de La Paloma (del 13 al 16 de agosto), en las que destacarán las actuaciones de Soleá Morente o los grupos Miss Caffeina y Celtas Cortos.

Según ha explicado el concejal desde el Museo de Artes y Tradiciones Populares, Soleá Morente actuará en el barrio de Embajadores, donde creció junto a su familia, en el escenario que se pondrá en marcha en la plaza del General Vara del Rey, que también contará con las actuaciones de Montoya & Carmona, entre otros. En este escenario se celebrará además la presentación de los personajes de 'La verbena de la Paloma' y una exhibición de gigantes y cabezudos.

Por otro lado, los madrileños podrán presenciar en la plaza de Arturo Barea las actuaciones de grupos 'indie' como Los Vinagres, en un escenario en el que también habrá espacio para artistas madrileños emergentes como Metrolé o Lotus. Además, también tendrá lugar en esta plaza un tributo a Joaquín Sabina ('La Penúltima Sabinera'), espectáculos infantiles diarios, una batalla de agua el 8 de agosto y pases de zarzuela.

Asimismo, en la plaza de las Vistillas se celebrará también un concierto en recuerdo a la década de los 80, en los que destacan las actuaciones de Modestia Aparte, The Refrescos y Fernandisco. En este escenario actuarán además Miss Caffeina, DePol y Celtas Cortos, junto a diversas propuestas castizas.

El chotis y demás actividades culturales e infantiles tampoco faltarán en "las fiestas más importantes de España", según ha afirmado el concejal durante su intervención, que ha asegurado que se mantienen gracias a los jóvenes que han comenzado a "tirar del carro de las tradiciones, las costumbres y el casticismo".

"Las fiestas más importantes de Madrid y de España son las de la verbena de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma. Pero son unas fiestas que se hacen con el corazón. Porque si algo tienen estas fiestas es que son unas fiestas de tradiciones, son unas fiestas de defender nuestras costumbres, nuestro pasado y de seguir manteniéndolo", ha manifestado.

RESTO DE ACTIVIDADES CULTURALES

El programa de actividades arrancará el 2 de agosto con la carrera popular XLIV Trofeo de San Lorenzo y la final de los microconciertos 'Destino San Cayetano' (con Orquestina Radio Sordina, Bisonte, Línea 12 y David Muntané) en la calle Argumosa.

Durante San Cayetano (del 4 al 7 de agosto), la programación familiar se desplegará en la calle Ribera de Curtidores con magia, títeres y conciertos de The Zona Rock Band, La Fiesta, RATA by Vibra Mahou y el ganador de 'Destino San Cayetano'. La plaza de Cascorro acogerá el proyecto 'Historia de Lavapiés' y un aperitivo vecinal; la calle del Oso ofrecerá limonada gratuita con charangas y clases de chotis; y la calle Encomienda celebrará talleres infantiles. La misa y procesión de San Cayetano tendrán lugar el jueves 7 de agosto.

Para las fiestas de San Lorenzo (del 8 al 11 de agosto), la calle Argumosa acogerá talleres infantiles; Doctor Fourquet ofrecerá juegos populares, cómics y petanca; la calle Olivar la tradicional limonada; y las calles Amparo, Sombrerete y Caravaca albergarán la intervención artística 'Bolardo voy, bolardo vengo'. Finalmente, el 11 de agosto se celebrará el VII Concurso de Chotis Virgen de la Paloma, mientras que la misa y procesión de San Lorenzo serán el lunes 10 de agosto.

Por su parte, la plaza de la Paja se sumará a los festejos de La Paloma (del 13 al 16 de agosto) con la Orquesta Tucán, Eva Martí, Karavana y la 'Fiesta Roneo Brunch Hosted by La Plazuela'. Además, la Cava Baja albergará el IV Campeonato Castizo de Mus y juegos de mesa, mientras que la calle Calatrava acogerá una chocolatada, organillos y las tradicionales carreras de camareros y de tacones.

Los actos religiosos centrales de la Paloma tendrán lugar el 15 de agosto con la ofrenda floral, la misa, la emblemática bajada del cuadro de la Virgen por parte del Cuerpo de Bomberos y la procesión vespertina.

SAMUR-PC DARÁ EL PREGÓN DE LAS FIESTAS

El concejal de Centro también ha anunciado que el servicio municipal de Samur-Protección Civil, los "héroes de naranja fluorescente", será el encargado de ofrecer el pregón de estas celebraciones el próximo martes 4 de agosto a las 20.15 horas en la plaza del General Vara de Rey, rindiendo homenaje a sus profesionales y voluntarios.

"Samur-Protección Civil es una parte importante de las fiestas de nuestro distrito. Son los que nos cuidan en los grandes eventos, eventos en los que hemos tenido a nuestros héroes, héroes que han vestido de amarillo fluorescente y de naranja, que a todos nos cuidan y que cuando tenemos un problema importante de salud siempre es una alegría cuando llegan y sobre todo cuando nos ayudan", ha añadido Segura.

Del mismo modo, ha agradecido al cuerpo municipal de Bomberos y a la Policía Municipal de Madrid, así como al servicio de limpieza y demás servicios técnicos, y ha animado a todos los madrileños a acudira a estas fiestas: "Al que venga a la fiesta con una parcusa puesta, con el safo o con un mantón le haremos hijo adoptivo de Madrid", ha bromeado.