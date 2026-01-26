Solicitantes de vivienda protegida deberán estar empadronados 10 años en Madrid y se limitará acceso a 'okupas'

Archivo - La Comunidad entrega otras 134 viviendas del Plan Vive en Alcorcón y ya alcanza los 3.297 en la región - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 26 Ene.

Los solicitantes de una vivienda protegida en la Comunidad de Madrid deberán estar empadronados diez años en la región y se limitará el acceso a aquellas personas condenadas por delitos vinculados por la ocupación, que no pondrán acceder a una de estas en los cinco años siguientes a la condena.

Así lo ha avanzado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo en la capital, donde ha subrayado que van a seguir reforzando su lucha contra la ocupación "a pesar de tener competencias limitadas".

En base a un nuevo Reglamento de Vivienda Pública, que van a aprobar en julio, quien haya sido condenado como allanamiento de morada o usurpación de vivienda no van a poder acceder a una vivienda protegida en cinco.

Además, y como novedad, la norma fijará el requisito de acreditar empadronamiento en la Comunidad de Madrid durante un periodo mínimo de 10 años antes de poder optar a una vivienda protegida. Esta condición pretende priorizar la vinculación estable con la región de los beneficiarios y "asegurar que los recursos públicos se destinan a quienes contribuyen de manera continuada a su desarrollo", han informado desde el Gobierno regional.

El Plan Vive de alquiler a precio asequible de la Comunidad de Madrid ya suma 14.000 pisos en distintas fases de desarrollo. De ellos, 5.175 ya han sido entregados, 3.200 finalizarán su construcción en los próximos meses y 3.400 del Plan Solución Joven están actualmente en licitación.