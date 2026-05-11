Solo el 12% de los madrileños piensa destinar vivienda a invertir y el 90% ve necesario construir más, según un estudio

Presentación del I Barómetro de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, elaborado por GAD3 y Valdecarros Madrid - EUROPA PRESS MADRID

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Solo el 12% de los residentes en la Comunidad de Madrid piensa destinar la vivienda a la inversión, frente al 82% que quieren vivir en ella, y el 90% ve necesario construir más para facilitar su acceso a la región.

Así se expone en el I Barómetro de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, elaborado por GAD3 y Valdecarros Madrid, que revela que ocho de cada diez madrileños planear acceder a una vivienda para vivir en ella, pero destacan los factores económicos como impedimento, como puede ser la falta de un aval o de fianzas, con más de un 10% que no tiene ingresos suficientes para hacer frente a estos pagos.

Lo ha expresado de esta manera la responsable de investigación cualitativa de GAD3, Patricia Abad, acompañada por el presidente de Valdecarros Madrid, Luis Roca, quien ha destacado el "porcentaje arrollador" de cerca del 90% que ve necesario aumentar la oferta a través de la construcción de nuevas vivienda.

"Hay un contexto bastante amplio. La mitad de la población ve una necesidad muy importante de construcción de vivienda", ha señalado Abad. Además, cerca de 60% de los madrileños piensa que el precio es la principal dificultad por la falta de ahorro o la capacidad de ahorrar en el caso de la compra.

COSTES, INGRESOS INSUFICIENTES Y DIFICULTAD DE ACCESO

Para la mayoría de los encuestados, el coste económico es el principal obstáculo de acceso. Condiciona la intención de compra del 56% de los afectados y del 62% en el mercado del alquiler. Existe además una diferencia generacional ante este reto: mientras la franja de 40 a 49 años sufre la barrera del precio casi en exclusiva (64%), los menores de 30 años se enfrentan a múltiples obstáculos: al coste se suma al difícil acceso a la hipoteca (18%) o los ingresos insuficientes (15%).

Entre quienes no esperan acceder a una vivienda en el próximo lustro, el 15% menciona como impedimento la falta de ahorro y la dificultad para reunir la entrada y los gastos iniciales. El dato revela una demanda latente que sólo se activaría con cambios en las condiciones de financiación.

Las hipotéticas fórmulas de apoyo podrían movilizar esta demanda bloqueada, ya que el 44% se plantearía comprar si dispusieran de avales públicos que cubrieran el 20% de la entrada. Esta medida permitiría a miles de inquilinos dar el salto hacia la propiedad de forma casi inmediata.

Por edades, dos de cada tres encuestados menores de 49 años esperan acceder a una vivienda en la Comunidad de Madrid en menos de cinco años. Además, la compra de la primera vivienda se marca como principal prioridad: el 31% de los encuestados quiere comprar, una aspiración que aumenta hasta el 45% entre los jóvenes de entre 18 y 29 años.

El tipo de inmueble varía con la edad. El piso convencional es el favorito para el 46% (especialmente entre 40 y 49 años), mientras que el apartamento gana terreno entre los menores de 30 años (33%) y entre quienes buscan alquilar su primera vivienda de forma independiente.

Respecto a su vivienda actual, se da una paradoja: aunque el 89% se declara satisfecho con su hogar, el coste asociado de la vivienda es el aspecto peor valorado con un 6,8 sobre 10 (desciende a 4,6 entre los más insatisfechos).

Asimismo, el régimen de tenencia marca una fuerte brecha: el 96% de los propietarios está satisfecho con su vivienda frente al 75% de los inquilinos.

TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIO

El barómetro de GAD3 para Valdecarros subraya además que los residentes en Madrid buscan especialmente para su entorno conectividad y servicios básicos. El transporte público es la dotación prioritaria para el 48% de los encuestados, seguido por los centros sanitarios, mencionados por el 40%.

Los comercios de proximidad y las zonas verdes también aparecen como elementos esenciales para garantizar una buena calidad de vida en la Comunidad.