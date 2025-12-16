El soterramiento de A-5 continúan con la demolición desde este martes en Los Yébenes para incorporar un paseo peatonal

Archivo - Vista de las obras del soterramiento de la carretera A-5, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (España). Las obras de la A-5 están a punto de cumplir un año en unos trabajos de soterramiento que van "en plazo", como han confirmado tanto el alcalde - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El soterramiento de A-5 continúan con la demolición desde este martes de la estructura existente en la calle de Los Yébenes para incorporar un paseo peatonal, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Ahora se llevará a cabo la demolición de la estructura que permitía la circulación por la calle San Manuel, bajo la A-5, modificando la configuración de la intersección que entró en funcionamiento el 21 de noviembre avanzar en la excavación bajo losa.

A partir de este martes, la nueva configuración del enlace elimina la circulación de vehículos por el paso inferior de la intersección, reponiendo este movimiento con un nuevo vial bidireccional adyacente al paso inferior por su lado oeste. Esta disposición se prolongará hasta el final de las obras.

En esta nueva fase se va a aprovechar la nueva semaforización para incorporar un nuevo paso peatonal que permita conectar la calle de los Yébenes con la glorieta de la Casa de Campo. Con ello se aumenta la permeabilidad peatonal que antes estaba limitada a la pasarela del anillo verde ciclista y al paso peatonal de la calle Villagarcía, incorporando este nuevo paso intermedio que mejorará el acceso a la red de autobuses y Metro.