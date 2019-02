Soto aclara sobre el caso de Villacís que la ordenanza de Transparencia no puede recoger sanciones no previstas en ley

Publicado 20/02/2019 20:27:58 CET

"Nunca he entendido por qué la gente compra sus casas a través de una sociedad", ha lanzado preguntándose si es para ahorrar impuestos

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha aclarado sobre la sociedad patrimonial de la portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, que la ordenanza de Transparencia no puede recoger sanciones no previstas en la ley.

"La obligación de publicar se ha cumplido porque se ha publicado la declaración de Begoña Villacís. El problema es que el contenido no refleja la realidad porque ella sí que posteriormente ha reconocido que ejercía algún tipo de cargo en una empresa que tenía actividad económica y hay posibles motivos de incompatibilidad", ha indicado Soto en una entrevista con Europa Press.

El concejal ha afirmado que el Ayuntamiento cumple en materia de transparencia porque es la Administración quien publica las declaraciones, no cada edil. Pablo Soto, por otro lado, ha señalado que no entiende "por qué la gente compra sus casas a través de una sociedad".

"No lo puedo entender. La única explicación que se me ocurre es para ahorrar impuestos pero no sé si es esa la razón o si es para establecer algún tipo de barrera en la propiedad con el fin de que no te la puedan embargar. Me gustaría que quien hace eso que nos lo explique porque la gente normal se compra sus casas con sus hipotecas. No entiendo el objetivo de esa estrategia", ha terminado.