Soto insta a que la activación política de gente progresista siga adelante: "No es momento para que nos desmoralicemos"

Publicado 25/02/2019 16:01:44 CET

Compara lo que sitió en la presentación de Más Madrid con el "protagonismo total" de la ciudadanía que se dio en el 15M

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha instado a que la activación política de la gente progresista siga adelante, con independencia del número de candidaturas que se presenten, porque no es momento para la desmoralización.

"No es momento para que nos desmoralicemos", ha declarado Soto en una entrevista con Europa Press, en la que ha argumentado que la unidad de la izquierda "está un poco mitificada". "Parece que sólo porque se unan distintas candidaturas de izquierda el resultado va a ser mejor pero eso no está muy respaldado por los hechos, no siempre ha sido necesariamente así", ha indicado.

"Lo importante es que esa activación política que tiene que haber en la gente progresista siga adelante. No es un momento para que nos desmoralicemos y el que se sienta incluido en un partido como el PSOE pues adelante con ello y el que se sienta incluido en una candidatura distinta a la de Más Madrid pues adelante", ha señalado.

Soto ha añadido que todo el que esté interesado está "invitadísimo a unirse a esta plataforma ciudadana" que es Más Madrid para "ganar juntos la Alcaldía de cara a los cuatro próximos años".

El pasado 16 de febrero Manuela Carmena e Íñigo Errejón presentaban Más Madrid en La Nave de Villaverde, una puesta de largo a la que acudieron 2.000 simpatizantes. "Fue un día muy ilusionante. Desde las elecciones andaluzas yo necesitaba personalmente una inyección de ilusión y ver a miles de personas otra vez en un acto que se había organizado en un tiempo récord entre personas voluntarias... Me evoca a cómo me sentí en 2015 cuando ganamos la Alcaldía o en 2011 cuando Madrid tomó la Puerta del Sol", ha señalado.

"En esos momentos ves a gente como tú, que se atrave a construir el mundo que nos merecemos. Ese empoderamiento de miles de personas que se echan a andar me da energía para todo", ha apuntado Pablo Soto.

Las candidaturas individuales a las listas de Más Madrid, tanto a las elecciones municipales de la capital como a las de la Comunidad de Madrid, pueden presentarse desde hoy y hasta el viernes y las colectivas desde el miércoles, según el reglamento de la plataforma.

La publicación de dichas candidaturas se hará el viernes, la campaña de primarias de Más Madrid comenzará el sábado 2 y las votaciones se prolongará del 12 al 18 de marzo. Los resultados se conocerán el martes 19 de marzo.