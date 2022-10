Sotomayor (Podemos) tiende la mano a Más Madrid y le pide que no propicie "que la gente se quede en casa sin votar"

Cree que a Almeida "no le refuerza la fragmentación de la izquierda, sino una oposición que no esté a la altura"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precandidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha tendido hoy la mano a otras organizaciones políticas a la izquierda del PSOE para ir juntos a las elecciones municipales de mayo de 2023, entre ellas Más Madrid, pero ha solicitado a este último partido que no propicie "que la gente se quede en casa sin votar".

De esta manera Sotomayor quiere que ni el PSOE o Más Madrid cuestionen que Podemos se presente a la carrera electoral porque cree que el hecho de que no concurriera en los comicios de 2019 hizo alcalde a José Luis Martínez-Almeida. Y ha añadido que al actual alcalde "no le refuerza la fragmentación de la izquierda, sino que haya una oposición que no esté a la altura".

El exatleta ha indicado que tiene buena relación con gente de Más Madrid, como Mónica García, también con un pasado vinculado al atletismo. "Sigo tendiéndoles la mano. El secreto de 2015 es que todo el mundo fue a votar y se generó ilusión. Y creo que para sacar al Gobierno municipal y a este alcalde, el peor de la historia en Madrid, no hay que pedirle a la gente que no nos presentemos y se quede en casa sin votar. Hay que trabajar para votar y que la mayoría propicie el cambio", ha apuntado.

"Ojalá fuésemos todos juntos, pero Más Madrid quiere ir en solitario y habrá que preguntarles a ellos. Me sigo esforzando para que todo el mundo se sume, Madrid necesita un revulsivo como en 2015. Yo me centro en conseguir que se sienten ilusionados, que salgan a votar con la máxima unión posible", ha proseguido.

"ESTOY CONVENCIDO DE QUE IREMOS JUNTOS CON IU"

El aspirante de Podemos a la Alcaldía de Madrid tiene una buena relación con IU y está "completamente convencido" de que irán juntos a las elecciones, aunque no sabe el nombre con el que concurrirán. "No he hablado con anticapitalistas, pero les tiendo la mano porque tenemos marcado el ejemplo de 2015", ha manifestado.

Sobre las listas electorales, Sotomayor ha confirmado que incorporará a personas del mundo de la sociedad civil, "como no puede ser de otra manera". Y ha corroborado que será Carolina Alonso su 'número dos' y la ha alabado como "pieza clave en esta historia porque ha trabajado mucho, conoce los distritos y ha levantado las alfombras, la primera hablando del contrato del hermano de Ayuso".

"Está muy ilusionada en esta aventura. Le gusta mucho Madrid, más que a mí, y la política municipal, que es la que cambia la vida de la gente y las personas. Vamos a hacer nuestra existencia más cómoda", ha indicado.

El aspirante de Podemos ha aseverado que proviene "de familia muy politizada", con unos padres militantes del PCE, PSOE y CC.OO. "Siempre hemos hablado de política en casa, he participado en colectivos vecinales y juveniles, he estado mucho trabajando con los locales de asociaciones. No soy un deportista que le ha fichado un partido, sino que vengo de hacer política en el barrio", ha apuntado.

También ha recordado que llevaba años "desencantado de la política" hasta que llegó el 15M, que "le tocó la tecla y le supuso todo un impulso". "La aparición de Podemos y de Pablo Iglesias supuso un antes y un después para mí. Se pusieron temas encima de la mesa que no se habían puesto antes y Podemos fue una herramienta para hacer estas políticas", ha señalado.