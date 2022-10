Sotomayor propone abonos transporte a 10€, servicios públicos para los PAU, peatonalizaciones y más vivienda pública

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precandidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha propuesto hoy, en caso de llegar al Gobierno municipal, abonos transporte a un precio de 10 euros, más servicios públicos para los PAUs, aumentar las peatonalizaciones y mucha más vivienda pública municipal.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sotomayor ha querido adelantar algunas de las medidas que llevará en su programa electoral en caso de ganar las primarias de su partido. Ha recordado que a los nuevos PAU "les prometieron recursos públicos, pero no tienen ni colegios ni ambulatorios, y han de depender del coche todos los días".

"Me preocupa mucho que Madrid sea una de las principales capitales europeas con más muertes por contaminación. Pero en Retiro quieren hacer un macroparking. Viven en otro planeta y no están con la salud, que hay que protegerla por encima de todo", ha añadido.

Sotomayor también ha enjuiciado las macrooperaciones urbanísticas como Madrid Nuevo Norte, Campamento o Azca, "que deja en segundo plano los intereses vecinales frente a las grandes constructoras". "No niego que Madrid mejore y sea más grande, pero estamos regalando suelo público para las empresas privadas. Si es una mejora para los ciudadanos, sí estoy a favor de estas operaciones. Si no, no. Hay que poner siempre en primer punto la salud de las personas. Hay que generar cultura de utilizar el transporte público", ha manifestado.

"FALTAN INSPECTORES MUNICIPALES"

En materia de vivienda, Sotomayor ve "preocupante" que haya en Madrid 250.000 pisos vacíos en manos de grandes tenedores. "No puede ser que los alquileres y los precios estén por las nubes. No tenemos una ley de vivienda y en cambio proponen un plan Primera Vivienda con el que es más fácil que veamos un cerdo volador que a un chico le toque una vivienda. Quiero un parque de viviendas de un 30%. Es un reto complicado pero hay que tener voluntad política. No puede ser que en Madrid un joven no tenga proyecto vital. Es un fracaso del sistema que no se puedan independizar", ha dicho.

El precandidato de Podemos también ha apostado por aumentar las becas comedor y multiplicar las escuelas infantiles de Madrid. "Hay que dar una vuelta a esto. No es normal que haya 25.000 familias que se han quedado sin plaza", ha apuntado.

Roberto Sotomayor también ha querido hablar de las cocinas industriales y ha criticado que hacen falta más inspecciones municipales para la inspección de estos locales. Unos inspectores que también pide para controlar las viviendas turísticas ilegales, las terrazas con licencias irregulares o las casas de apuestas.