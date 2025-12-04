Spotify celebra su campaña Wrapped 2025 con espacios inmersivos dedicados a Aitana, Rusowsky y Bad Bunny

Spotify lanza su campaña Wrapped. - SPOTIFY

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Spotify, la compañía de audio en streaming, ha lanzado su campaña anual Wrapped 2025, una celebración que rinde homenaje a los fans, artistas y creadores que han marcado el año con sus éxitos musicales y su impacto cultural.

Según ha informado la plataforma en un comunicado, la campaña destaca cómo los creadores han influido en la vida de millones de personas en todo el mundo y se desarrolla tanto dentro como fuera de la aplicación, con acciones en publicidad exterior, medios digitales y redes sociales.

En España, Wrapped 2025 ha inaugurado tres experiencias presenciales diseñadas para conectar artistas con sus seguidores dentro del concepto 'Fan Destinations'. En la Plaza de Callao (Madrid), Spotify ha recreado el 'Cuarto azul' de Aitana, un espacio inmersivo que traslada a los visitantes al universo creativo de su último álbum, disponible del 4 al 7 de diciembre.

Además, la estación de Príncipe Pío alberga hasta el 7 de diciembre una instalación con el icónico gorila de 'Daisy', del cantante Rusowsky, que incluye elementos interactivos como un tótem con cámara instantánea y marcos personalizables, en homenaje a su disco debut con más de 80 millones de reproducciones en 2025.

La celebración se completa con una fiesta privada en Madrid dedicada a los mayores oyentes de Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo y de España este año, con ambientación puertorriqueña, música, gastronomía y espacios temáticos inspirados en su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

La campaña también se extiende por Barcelona con publicidad digital exterior en enclaves como la estación de Sants o la avenida Diagonal, donde la compañía celebra los artistas y momentos culturales más destacados del año.

"Wrapped es mucho más que una campaña anual. Es un momento para celebrar la conexión entre fans, artistas y creadores", ha declarado la responsable de Consumer Marketing para Europa en Spotify, Ester Gazzano, quien ha destacado que los nuevos 'Fan Destinations' permiten a los seguidores "entrar de lleno en el universo de los artistas que les han acompañado todo el año".