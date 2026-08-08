Las subastas online del Ayuntamiento superan las 4.700 ventas y los 1,4 millones de euros de recaudación en dos años

Archivo - Fachada del Palacio De Cibeles. - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las subastas online llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid han superado las 4.700 ventas y los 1,4 millones de euros de recaudación para las arcas municipales en sus dos primeros años, tras su implantación el 30 de junio de 2024, habiéndose realizado más de 28.000 pujas en total.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, existen licitaciones de dos categorías de artículos: por un lado, joyas, dispositivos electrónicos y otros objetos; y, por otro, vehículos y elementos en desuso retirados del servicio público. Desde la puesta en marcha de este sistema se han organizado cinco subastas y está previsto que, antes de que finalice el año, se celebren otras dos.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha puesto en valor esta iniciativa, que ha afirmado que "ha permitido fomentar la economía circular dando una segunda vida a elementos municipales en desuso y a objetos depositados en la oficina de objetos perdidos que no han sido reclamados por sus dueños", así como "obtener unos ingresos económicos extraordinarios que se destinan a servicios públicos municipales".

En el primer caso, los objetos subastados pertenecen a una parte de todos los depositados en la Oficina de Objetos Perdidos que no han sido reclamados por sus propietarios. Una vez transcurridos dos años y adquirida su titularidad por el Ayuntamiento, el servicio responsable de su gestión intenta que sean utilizados por otros servicios municipales. Aquellos que no encuentran un nuevo destino pasan a integrar el catálogo de objetos destinados a la subasta.

Solo el año pasado fueron depositados más de 78.000 artículos distintos en la oficina, en su mayoría provenientes del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Con estos objetos se realizaron dos subastas y se obtuvieron 84.365 euros para las arcas municipales.

Por otra parte, se ponen a subasta vehículos retirados del servicio público tras haber formado parte de alguna de las flotas municipales (seguridad y emergencias; medio ambiente; o servicios generales), así como de maquinaria u otros elementos industriales que también han sido renovados o han dejado de utilizarse. Hasta la fecha se han celebrado tres subastas de estos bienes, que han generado unos ingresos municipales de 1.385.000 euros.

DOS SUBASTAS MÁS ANTES DE FINALIZAR EL AÑO

Asimismo, durante el último trimestre de este año se prevé la realización de dos subastas más: una de bienes procedentes de objetos perdidos y dispositivos electrónicos, que incluirá un total de 5.103 objetos; y otra de diversos elementos municipales en desuso (maquinaria agrícola, impresoras industriales y cargadores eléctricos para vehículos), con un total de 35 elementos diferentes.

Para el Consistorio, esta práctica contribuye al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, que apuesta por la reutilización de materiales y productos, alargando su vida útil mediante la compraventa de segunda mano y evitando que pasen a ser considerados residuos.