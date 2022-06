Suben a 131 los contagiados por viruela del mono en la Comunidad de Madrid

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los contagios por viruela símica o viruela del mono han subido a 131 en la región, mientras que hay "bastantes" casos sospechosos a la espera del resultado de los análisis. Además, se ha descartado la presencia de 'monkeypox' en otros 87 casos analizados.

Durante una visita visita a una de las mesas informativas instaladas en Ópera por las asociaciones de pacientes y familiares con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos, el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado así que los contagios han subido 35 casos desde ayer (96), aunque considera que ya se ha llegado al pico de la curva epidemiológica.

Además, en otros 87 se ha destacado la presencia de orthopoxvirus (el conjunto de virus responsable de la viruela) en los análisis que se están realizando en los laboratorios de Microbiología de cinco hospitales públicos madrileños y el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

En concreto, en los cinco hospitales públicos madrileños se han realizado 45 análisis y de ellos 37 son casos confirmados y ocho descartados. "Estamos haciendo un estudio completo de todos los casos, no solo como se hacía anteriormente en el Centro Nacional de Microbiología, solo para lesiones cutáneas, sino muestra completa, con serología, toma de muestra de nasofaringue y también por vía rectal para una confirmación más cierta", ha explicado.

En todos los casos, ha explicado, los afectados presentan una "buena evolución" y el perfil sigue siendo el mismo. "Seguimos sin tener noticias de cuándo y cuántas vacunas van a poder llegar a la Comunidad para poder mejorar esa sintomatología y clínica de la enfermedad", ha explicado el consejero, que ha detallado que hay "bastantes casos de sospecha" que se van a seguir estudiando.

CASOS EN ESPAÑA

España, junto a Reino Unido, Portugal o Canadá, está a la encabeza de la lista de países con mayor número de casos de viruela símica, con 142 casos positivos a orthopoxvirus en los análisis realizados en el laboratorio del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Hasta la fecha, el ISCIII ha recibido muestras pertenecientes a 302 casos sospechosos de Monkeypox o viruela del mono, lo que supone 52 nuevas sospechas desde el lunes. Así, en otros 160 casos han dado negativo, según el último balance del Ministerio de Sanidad.

La Comunidad detectó los primeros casos de viruela del mono el día 17 de mayo, tras la alerta lanzada por Reino Unido dos días antes con la detección de los primeros casos de viruela del mono. El periodo de incubación (intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas) de la viruela símica suele ser de 6 a 16 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días.

El Gobierno regional considera que, en virtud de estos tiempos, se ha alcanzado ya el pico de la ola epidemiológica y que a partir de ahora comenzará a bajar el número de contagios de manera paulatina. En cualquier caso, continúa la vigilancia y monitorización de casos, tanto de infectados como de contactos estrechos, para controlar la propagación.

Cualquier ciudadano que presente síntomas compatibles con este virus -fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación en los ganglios) y erupción en manos y cara, similar a la varicela-, debe acudir a una consulta de cualquier centro sanitario del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) o Urgencias de los hospitales, donde valorarán su situación clínica y, en su caso, recogerán muestras que enviarán a uno de estos centros para confirmar o descartar la sospecha diagnóstica.

En este sentido, una vez recogida muestra se envía a estos cinco laboratorios para realizar la PCR para determinar si se trata de orthopoxvirus (el conjunto de virus responsable de la viruela) y su secuenciación genómica. El resultado, que se obtiene en 24 horas, se comunicará a la Dirección General de Salud Pública, que actualizará la información de manera diaria, y se trasladará también al Ministerio de Sanidad.

LA OMS DESCARTA MEDIDAS COMO CON COVID

La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descartado tener que tomar medidas similares a las tomadas durante la pandemia de COVID-19 para atajar la viruela del mono, pero ha reconocido que aún se desconoce si se podrá "contener su propagación por completo".

"Por el momento, la respuesta la viruela del mono no requerirá las mismas medidas que necesitamos para la COVID-19 porque el virus no se propaga de la misma manera. Pero, y esto es importante, aún no sabemos si podremos contener su propagación por completo", ha señalado en un comunicado su director, Hans Kluge.

Al respecto, ha instado a conseguir "una reducción significativa y urgente" de las exposiciones al virus "a través de una comunicación clara, una acción dirigida por la comunidad, el aislamiento de los casos durante el periodo infeccioso y un seguimiento eficaz de los contactos". "Nuestro objetivo es contener este brote deteniendo la transmisión de persona a persona en la mayor medida posible", resume.

Kluge insiste al respecto en que Europa tiene "una oportunidad crítica para actuar rápidamente, juntos, para investigar y controlar esta situación que evoluciona rápidamente".

De hecho, ha advertido de que "la posibilidad de que se produzca una mayor transmisión en Europa y en otros lugares durante el verano es alta", debido a "las docenas de festivales y grandes fiestas previstas". "Proporcionan contextos en los que puede producirse la amplificación", ha alertado.

Por el momento, tal y como ha destacado Kluge, no se sabe con certeza si el virus puede propagarse de una persona a otra a través del semen o los fluidos vaginales, ni si el virus podría persistir en estos fluidos corporales durante más tiempo. "Sí sabemos que la mayoría de las personas que contraen la viruela del mono tendrán una enfermedad leve y autolimitada, pero desagradable y potencialmente dolorosa, que puede durar hasta varias semanas", detalla.