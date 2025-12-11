La subida salarial a funcionarios será efectiva en la Comunidad en la nómina de enero

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid abonará en enero de 2026 la subida prevista para los empleados públicos, un asunto que llevará al Consejo de Gobierno del 23 de diciembre, pese a criticar que el Gobierno de la nación haya aprobado esto "por real decreto" y de afirmar que "no para de destrozar a los funcionarios".

Así lo ha expresado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en el Pleno de la Asamblea, donde ha criticado que el ministro para la Tranformación Digital y de la Función Pública, debería haber pactado la subida salarial "hace un año" y si lo hubiera hecho "en tiempo y forma" no hubiera habido "ningún problema".

"Tienen en armas a los funcionarios de justicia que dicen que no tienen recursos, que no tienen movilidad y sobre todo, lo más importante, dicen que no quieren que se rompa la Agencia Tributaria que ustedes quieran romper, y tienen en armas también a los funcionarios de la seguridad social", ha criticado la consejera refiriéndose a la bancada socialista.

CSIF, que ha negociado esta subida, ha indicado que se ha convocado la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid donde se ha informado a las organizaciones sindicales que conforman esta mesa de la fecha en la que se va a hacer efectivo este pago.

En el transcurso de la Mesa, CSIF ha solicitado que se publiquen las instrucciones sobre la aplicación de los atrasos, así como la publicación de las tablas retributivas actualizadas.

Esta subida afecta en la administración autonómica madrileña a cerca de 80.000 sanitarios, a más de 7.000 trabajadores de la Administración de Justicia, a casi 70.000 docentes y a más de 25.000 empleados de la Administración General.

"CSIF Madrid va a estar atento en todo momento a que se cumplan, por parte de la Comunidad de Madrid, todos los puntos firmados entre el Gobierno central y CSIF y recogidos en el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía", ha señalado el sindicato.