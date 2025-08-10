El Summa 112 alerta sobre los riesgos de baño en pantanos y recomienda extremar la precaución durante el verano

Archivo - Simulacro del SUMMA112 en la playa Virgen de la Nueva del Pantano de San Juan, a 10 de julio de 2022, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El coordinador del dispositivo acuático del Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas de la Comunidad de Madrid, el Summa 112, Israel Rodríguez, ha advertido este domingo sobre los peligros de bañarse en zonas no vigiladas de pantanos durante la temporada estival, y ha explicado el operativo que despliegan para garantizar la seguridad.

"Llevamos desde finales de junio operativos los fines de semana y festivos, con un total de nueve profesionales para garantizar la seguridad", ha explicado.

Rodríguez ha destacado que en un día como el de hoy pueden superar los 1.200 asistentes en la zona de Virgen de la Nueva, con un terreno especialmente irregular. "Es un terreno que tan pronto haces pie como en el siguiente paso ya te puedes hundir, por lo que hacemos hincapié en que no salten ni se tiren de cabeza", ha señalado.

El coordinador ha insistido en la importancia de la prevención, recomendando evitar el alcohol, las comidas copiosas y la exposición prolongada al sol. "Hay que conocer el propio nivel de nado y no aventurarse a cruzar el pantano sin estar seguro de las propias capacidades", ha manifestado.

Entre los principales riesgos, Rodríguez ha alertado sobre el "distrés acuático" que pueden sufrir los bañistas cuando se cansan en mitad del pantano. "Muchas veces la persona no entiende bien su nivel de capacidad y cuando llega a la mitad está agotada", ha explicado.

Finalmente, ha recomendado no perder de vista a mayores y niños, avisar siempre a alguien cuando se cambie de ubicación y evitar zonas no vigiladas. "Lo más importante es llegar bien a casa", ha concluido el coordinador del dispositivo acuático del SUMMA 112.