El Summa 112 presta atención psicológica a los profesionales implicados en la extinción y gestión de los incendios

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, en el Centro Coordinador del Summa 112, en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencia Médica (Summa 112) de la Comunidad de Madrid está prestando desde este sábado atención psicológica a los profesionales sanitarios y no sanitarios que han trabajado en las labores de extinción y gestión de los incendios de la Sierra Oeste madrileña.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado este mismo sábado el Centro Coordinador del servicio, ubicado en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, desde donde se atiende de forma telefónica a los trabajadores que lo necesiten.

Matute ha explicado que el objetivo de esta primera valoración por parte de los psicólogos del Summa, a la que podrán acceder mediante una llamada al 112, será determinar si tienen que ser derivados a otros recursos de salud mental de la sanidad pública madrileña.

"Estas unidades de psicólogos están pensadas para tratar no solo el malestar de la vida cotidiana que pueden tener muchas personas que han retornado, sino el estrés postraumático o cualquier otro tipo de patología de gente que ha sufrido esta emergencia", ha detallado en declaraciones a los medios.

A este recurso, que forma parte de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico para la reconstrucción de la Sierra Oeste, además de sanitarios, podrán acceder bomberos, brigadas forestales, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), policías locales y agentes forestales.

ACTUACIÓN DEL SUMMA 112 DURANTE LOS INCENDIOS

Durante los 10 días de emergencia por los incendios forestales ocurridos en la región, los psicólogos clínicos del Summa 112 coordinaron la intervención de los voluntarios de Cruz Roja y del Colegio Oficial de Psicólogos, proporcionado atención a centenares de personas afectadas en más de 250 intervenciones, tanto individuales como grupales.

Estas actuaciones se dirigieron principalmente a paliar los primeros efectos psicológicos derivados de la incertidumbre y la situación vivida, así como el impacto emocional provocado por la pérdida de viviendas y otros bienes materiales, además del propio regreso a los municipios afectados.

"Con esta emergencia no solo pensamos en lo físico, sino en algo que es también muy importante, que es la esfera psicológica, porque ha habido mucho estrés y sobre todo ha habido pérdidas del paisaje o del entorno donde han vivido los afectados, o incluso de negocios", ha añadido la consejera.

Matute ha asegurado que el Gobierno regional priorizó "desde el primer momento" ofrecer apoyo psicológico "no solo a los desplazados", sino también al resto de intervinientes tales como los propios profesionales del Summa 112, insistiendo en que "hay que cuidar del cuidador".