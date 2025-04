Susana Huertas en Canal 33: "El mundo laboral madrileño necesita ser escuchado, y UGT está aquí para eso"

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva secretaria general de UGT Madrid desde principios de este año, Susana Huertas Moya, ha reivindicado el papel del sindicato como interlocutor clave en la defensa de los derechos laborales en una comunidad que, a su juicio, padece "falta de escucha".

En una entrevista emitida anoche en Canal 33 TV de Madrid, Huertas ha subrayado que la organización que lidera debe ser "una herramienta cercana, abierta y empática" para dar respuesta a los grandes retos del mundo del trabajo: precariedad, vivienda inaccesible, deterioro de los servicios públicos, dificultad para conciliar o la irrupción de la inteligencia artificial. "UGT Madrid siempre va a estar en la calle, pero también quiere estar en todas las mesas de diálogo", afirmó.

La dirigente sindical, natural de Alcalá de Henares, recordó sus inicios como trabajadora en la fábrica de Iveco, donde comenzó su militancia sindical como delegada de prevención de riesgos laborales. Desde entonces, ha desarrollado su trayectoria en distintas áreas de UGT, como salud laboral y medioambiente, hasta que fue elegida por mayoría como secretaria general.

Huertas es la segunda mujer en liderar la organización en Madrid y afronta el cargo con la intención de imprimir un estilo propio. "Mi sello personal es la naturalidad y la cercanía. Queremos que UGT sea un lugar de referencia, donde un trabajador que se siente indefenso encuentre una respuesta", dijo.

La secretaria general insistió en que el sindicato debe ofrecer no solo servicios jurídicos y técnicos, sino también acompañamiento personal. "La empatía es clave. Quien entra por la puerta tiene que sentir que no está solo. Nosotros somos también trabajadores y sabemos lo que pasa", dijo.

UGT Madrid cuenta con más de 100.000 afiliados en la región, una cifra que, según Huertas, va en aumento. Sin embargo, reconoció que el gran reto es llegar a la juventud: "No es que no nos conozcan, es que a veces no hablamos su lenguaje. Tenemos que demostrar que nos van a necesitar".

Durante la entrevista, Huertas reafirmó su voluntad de diálogo con todas las administraciones y partidos políticos, incluyendo aquellos que tradicionalmente han cuestionado la legitimidad o la financiación de los sindicatos. "Si hay propuestas serias encima de la mesa que beneficien a los trabajadores, hablaremos con quien sea", aseguró.

CONTACTO CON ADMINISTRACIONES ANTE LOS PROBLEMAS DE LA REGIÓN

En sus primeros meses de gestión, ya ha mantenido contactos con la Consejería de Empleo del Gobierno regional, con la que se han activado varias mesas técnicas. "Poco a poco nos irán conociendo. Lo importante es que haya voluntad real de diálogo", señaló.

La vivienda fue uno de los asuntos en los que más crítica se mostró anoche en Canal 33 TV. "Es imposible tener una vivienda digna en Madrid. La gente no puede emanciparse, no puede pagar un alquiler o una hipoteca, y eso nos afecta a todos", denunció.

También fue contundente en defensa de la sanidad pública madrileña. "Es inaceptable que te den cita para el oftalmólogo en noviembre, que no tengas un médico de familia asignado o que cada vez te atienda un profesional diferente. Eso no es cuidar la salud", lamentó.

Huertas denunció que esta situación afecta también a los propios profesionales sanitarios, que "sufren sobrecarga y desmotivación" por la falta de recursos y planificación. "Si ellos estuvieran bien tratados, se quedarían en Madrid", advirtió.

Frente a este panorama, afirmó que UGT Madrid seguirá en la calle. "La movilización es parte de nuestra identidad. No vamos a renunciar a ella", dijo en referencia a las movilizaciones como las mareas blancas en defensa de la sanidad.

Sobre el sistema educativo, la dirigente sindical madrileña valoró el acuerdo alcanzado para reducir progresivamente el horario lectivo del profesorado, lo que permitirá, dijo, "mejorar la atención al alumnado". No obstante, expresó su preocupación por el rumbo de las universidades públicas madrileñas. "Nos inquieta la privatización encubierta y la dificultad de acceso para todas las clases sociales".

Huertas también se refirió al conflicto del servicio de limpieza viaria en Madrid. Evitó desvelar detalles sobre la negociación, pero defendió el respeto a las decisiones tomadas en asamblea por los trabajadores. "La votación es soberana. Hay que escuchar lo que han decidido y ver cómo continúa el proceso", explicó.

"ES INCOMPRENSIBLE QUE AÚN NO SE HAYA VOTADO LA JORNADA DE 37,5 HORAS"

En cuanto a la jornada laboral de 37,5 horas semanales, Huertas consideró "incomprensible" que aún no se haya votado en el Congreso. "Que se retraten. Que se vea quién está a favor de los derechos laborales y quién no", reclamó.

Y respondió a las críticas empresariales recordando el precedente del salario mínimo interprofesional. "También se dijo que provocaría cierres y colapsos. Y no ocurrió. Al contrario, se creó más empleo y mejoró la calidad de vida", indico la sindicalista, insistiendo en que reducir la jornada laboral puede tener efectos positivos en la productividad, la salud y la conciliación. "Hay menos estrés, menos absentismo y más tiempo para la vida personal. Eso también mejora la empresa", señaló.

Asimismo, Susana Huertas pidió avanzar hacia una legislación que garantice la conciliación real. "El teletrabajo no es conciliar. No puedes teletrabajar y cuidar a un niño al mismo tiempo. Necesitamos soluciones reales, como las que ya existen en países como Suecia", argumentó.

De este modo, la secretaria de UGT Madrid propuso días remunerados para poder asistir a reuniones escolares, cuidar de familiares o atender asuntos personales sin penalización. "Mi vida no puede quedar siempre en segundo plano frente a lo laboral", declaró.

Sobre la inteligencia artificial, la líder sindical consideró que debe regularse sin miedo. "La IA ha venido para quedarse. No podemos oponernos al futuro, pero sí garantizar que su uso sea justo y no sustituya derechos laborales", advirtió.

En este sentido, UGT Madrid ya ha realizado estudios internos sobre el impacto de la IA en el empleo y está trabajando en propuestas para convertirla en una herramienta complementaria. "Hay que adaptarse, formar y proteger", resumió.

"EL PARO HA BAJADO, PERO NO SE TRADUCE EN EMPLEOS DE CALIDAD"

En otro orden de cosas, aunque reconoció que las cifras de paro han bajado, Huertas criticó que no se traduzcan en empleos de calidad. "Se contrata a 12 horas o al salario mínimo. Tenemos menos paro, pero sueldos más bajos. No se puede vivir así", denunció.

La sindicalista también cuestionó que la legislación actual permita contratar a una persona una sola hora a la semana. "Eso no puede considerarse empleo. Hay que regularlo para garantizar derechos y condiciones dignas", exigió la entrevistada.

Igualmente, pidió reforzar la negociación colectiva y reindustrializar la región para elevar los salarios y reducir la dependencia del sector servicios. "No podemos seguir alimentando un modelo precario que obliga a tener dos trabajos para sobrevivir", lamentó.

En materia de prevención de riesgos laborales, Huertas defendió el trabajo realizado en el marco del Plan Director, pero subrayó que "sigue habiendo muertes en el trabajo, y eso es un fracaso colectivo". Así, solicitó más recursos para la Inspección de Trabajo. "Los inspectores hacen un trabajo excelente, pero no llegan. No es falta de voluntad, es falta de medios", precisó.

Finalmente, la secretaria general de UGT Madrid hizo un llamamiento a la participación en la manifestación del 1 de mayo, Día de los Trabajadores, que comenzará a las 12:00 horas en Gran Vía y culminará en Plaza de España de la capital. "Hay que consolidar los derechos conquistados y defender un futuro con más justicia. Nos jugamos mucho", concluyó.