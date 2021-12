Se suspende la sesión del Pleno de Presupuestos, que se retomará mañana para la aprobación definitiva de las cuentas

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha suspendido este martes la sesión del Pleno de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022, que se retomará mañana con el debate de las enmiendas de los grupos de la oposición y la votación de las cuentas autonómicas que saldrán adelante con los votos de PP y Vox.

A las 22.44 horas del martes ha culminado la primera parte del Pleno con el debate de las enmiendas 'vivas' de los grupos de la oposición (un total de 3.716) por secciones. Las secciones que no han dado tiempo a debatirse lo harán ya mañana, miércoles, a partir de las 9 horas.

Esta primera sesión se ha visto marcada por la ausencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que sí acudirá mañana, aunque han estado presentes los miembros del Gobierno en el debate de cada una de sus secciones. El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, sí se ha mantenido durante todo el debate.

Durante el Pleno, los grupos parlamentarios de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han acusado al Gobierno regional de haberles "hurtado" el debate de unos Presupuestos que son "malos" para los madrileños y que no se centran en sus verdaderos "problemas".

Desde Vox han asegurado que habrían votado 'no' a todas las enmiendas a los Presupuestos regionales de la izquierda aunque no hubiese habido un acuerdo previo con el PP para rechazar todas estas propuestas. De hecho, su líder, Rocío Monasterio, volvió a avisar que donde estaba su partido no entraba la izquierda y les dijo que perdieran "todas las esperanzas" de aprobar sus enmiendas, las cuales no se han leído porque no tienen "ningún interés".

En el caso del PP aseguraron que se habían leído todas las enmiendas pero que tienen que rechazarlas todas porque afectan a los trabajadores de la Comunidad que van "contra los Presupuestos Generales del Estado", y aquellas que dicen buscar mejorar la transparencia, pero que en realidad "buscan sustituir al Gobierno".

Sobre las acusaciones de la izquierda de que no han podido participar en la redacción del texto, les ha recordado que unos Presupuestos son la "expresión cifrada, conjunta y sistemática de la propuesta política del Gobierno" y no "de la Asamblea".

ESTRUCTURA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL PLENO

Una vez debatidas las enmiendas que faltan, se suspenderá el Pleno y vendrá el turno de las votaciones, sección a sección, en torno a las 13.30 horas y con una duración de una hora y media aproximadamente.

Finalizado el debate, la Presidencia someterá a votaciones conjuntas respectivas todas las enmiendas y votos particulares mantenidos por cada Grupo Parlamentario por el orden en que se formalicen los correspondientes escritos de mantenimiento, diferenciando igualmente el articulado y cada una de las Secciones.

El Consejo de Gobierno podrá intervenir con el límite de una intervención dentro del mismo turno en el debate correspondiente a la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid.