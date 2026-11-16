Suspenden un acto de la consejera de Educación por no tener garantizada la seguridad ante una manifestación de docentes - EUROPA PRESS

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, siguiendo las recomendaciones de la Policía Nacional, ha suspendido este lunes un acto de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, por no tener garantizada "la seguridad" ante la manifestación de docentes que se estaba celebrando a las puertas, según han informado fuentes del Gobierno madrileño a Europa Press.

Cerca de un centenar de profesores se han concentrado desde una hora antes al grito de "Educación, justa y de calidad" frente al Espacio Berltesmann, donde la consejera iba a inaugurar la jornada sobre 'Formación Profesional dual, sus resultados, aprendizajes y perspectivas de mejora', organizada por el diario 'El Periódico de España'.

La concentración, durante la que los profesores han portado carteles que rezaban 'Menos burocracia es igual a más calidad", 'Dignidad para la pública' o 'Zarzalejo, negocia o dimite', ha contado con hasta seis furgones policiales que se han personado a las puertas del acto.

Los docentes han proferido cánticos dirigidos a la consejera, como "¿Zarzalejo dónde estás?" o "Este evento lo han pagado nuestros impuestos". En la sexta semana de huelga educativa indefinida, los profesores afean a la Consejería que no haya habido "ningún avance" y han insistido en que Zarzalejo se siente a "negociar para que los alumnos vuelvan a tener clases" y recuperen la "normalidad".

Además, asistentes a la protesta, como Sancho, profesor de Formación Profesional de Informática, han criticado que Zarzalejo tenga "tiempo para desayunar con las empresas y no para desayunar con sus propios docentes". Este docente ha explicado que no están de acuerdo con el acto que del que ha formado parte la consejera porque "la FP se está precarizando" y se han convertido en "mano de obra barata para las empresas". "Está intentando mitigar sus consecuencias en lugar de afrontar y resolver el problema", han sentenciado.