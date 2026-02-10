Suspendida la circulación de Cercanías en el túnel de Sol por un incendio en un transformador

Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de la red de Cercanías de Madrid por el túnel de Sol ha quedado interrumpida la noche de este miércoles entre Sol y Nuevos Ministerios debido a un incendio en un transformador.

La interrupción del servicio se ha producido sobre las 22.15 horas y ha afectado a los trenes de las líneas C-3 (Aranjuez-Chamartín) y C-4 (Parla-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo).

En concreto, los trenes de la línea C-3 rotan en Atocha, mientras que los de la C-4 están siendo desviados por el túnel de Recoletos, según han precisado a Europa Press fuentes de Adif.

Bomberos del Ayuntamiento de la capital se han desplazado hasta el lugar para tratar de apagar el incendio, que ha provocado humo en el interior del túnel, han apuntado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.