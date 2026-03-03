Talento femenino e igualdad centran la II edición de Mujeres que dejan Huella de Club Cámara de Comercio

II edición de Mujeres que dejan Huella - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

La Cámara de Comercio de Madrid, a través de Cámara Madrid, ha celebrado la II edición de Mujeres que dejan Huella, un encuentro que, en el marco de la semana del Día Internacional de la Mujer, ha reunido a directivas, empresas y líderes de opinión comprometidas con la igualdad y el impulso del talento femenino en el ámbito empresarial.

"Las mujeres están transformando la forma de liderar, combinando visión estratégica, resiliencia y empatía, y demostrando que un liderazgo con propósito fortalece tanto la competitividad como la cohesión de nuestras organizaciones", ha destacado el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio.

Durante su intervención en la inauguración de la jornada, Asensio también ha reiterado el compromiso de la Cámara de Madrid con la promoción de entornos empresariales "donde el talento no tenga género y la diversidad se consolide como una auténtica palanca estratégica de crecimiento y sostenibilidad", según ha indicado la institución cameral en un comunicado.

El programa se ha articulado en torno a dos mesas redondas. La primera, titulada 'Liderazgo con propósito: mujeres impulsando la transformación', ha sido moderada por Elena García Domínguez, directora de Comunicación de Red Territorial Centro en Banco Sabadell, quien ha destacado la importancia de "humanizar a las personas para conseguir mejores resultados".

Durante el debate, las participantes han coincidido en señalar la comunicación y el sentido de pertenencia como pilares fundamentales del liderazgo transformador. "Es necesario sentirse parte de algo; si no te sientes parte de nada, no se da lo mejor de cada uno", ha resaltado Cristina Muñoz-Aycuens, socia de Ciberseguridad y Forensic en Grant Thornton.

En la misma línea, Laura Redondo, directora de Compras en Tendam, ha subrayado que "es más sencillo conseguir resultados positivos si las personas creen en el proyecto, pero para eso tiene que haber una buena comunicación".

Sara Sendín, directora técnica y responsable de la Producción de PET reciclado en Plastipak Iberia, ha incidido en que "la comunicación interna es clave". "Si queremos equipos motivados, es importante mantenerlos informados", ha incidido.

Por su parte, Cristina Pérez de Zabalza, socia y directora de Desarrollo de Negocio Retail Leasing en Cushman & Wakefield, ha puesto en valor "un liderazgo basado en la escucha". "Si no sabemos lo que preocupa, importa o valora una persona, no podemos motivarla", ha alegado.

DIVERSIDAD COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD

La segunda mesa redonda, bajo el título 'Talento, diversidad y competitividad: claves para las organizaciones del mañana', también con la moderación de Elena García Domínguez, ha centrado el debate en la gestión estratégica de la diversidad como factor de competitividad.

"Cuando hablamos de gestionar la diversidad, vamos más allá de los colectivos. No se trata solo de convivencia o justicia, sino también de éxito: de que las personas tengan éxito y les vaya bien", ha destacado Jerusalem Hernández Velasco, socia de Sostenibilidad, Reputación y Buen Gobierno en KPMG.

En esta línea, Elena Giménez Álvarez, directora general en SPEEXX, ha destacado la importancia de "buscar personas alineadas con cada organización. "El futuro es de quienes se adaptan, aceptan errores y evolucionan", ha defendido.

Finalmente, Iris Cervigón, People & Culture Director en ALTAIR Consultores Logísticos, ha resaltado la importancia de "explicar a las personas por qué hacemos lo que hacemos". "Cuando existe un propósito común, se construyen culturas sólidas", ha remarcado.

La clausura de la jornada ha corrido a cargo de la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid, Eva Serrano, quien ha destacado que "el liderazgo femenino no es solo una meta en términos de igualdad, sino una auténtica palanca estratégica para las organizaciones. "La diversidad no es un lujo, es una realidad tangible y una estrategia inteligente y urgente para competir en el contexto actual", ha recalcado.

Con esta segunda edición de 'Mujeres que dejan Huella', el Club Cámara Madrid busca reforzar su apuesta "por generar espacios de reflexión y networking que contribuyan a visibilizar referentes femeninos y a impulsar modelos de liderazgo inclusivos y transformadores".