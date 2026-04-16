Taquillas inteligentes facilitan la recogida de medicación a pacientes crónicos en el Puerta de Hierro

Farma Locker - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda ha puesto en marcha un innovador sistema de taquillas inteligentes, tipo 'locker', destinado a facilitar a sus pacientes crónicos externos la dispensación de su medicación.

El nuevo sistema de dispensación de medicamentos cuenta con 78 compartimentos tanto de temperatura ambiente como refrigerados y permite a los pacientes poder recoger su medicación de forma "autónoma, segura y en un horario más amplio", sin necesidad de esperar en ventanilla ni acudir al hospital en los momentos de mayor afluencia, ha destacado el Gobierno regional en un comunicado.

Así, las taquillas inteligentes cuentan con sistemas digitales de control de acceso que garantizan la confidencialidad del paciente y la trazabilidad del medicamento. El módulo refrigerado mantiene una temperatura constante entre +2ºC y +8ºC, monitorizada las 24 horas del día, lo que asegura la correcta conservación de los tratamientos termosensibles.

Asimismo, esta modalidad de dispensación "deslocalizada" va acompañada de una atención farmacéutica no presencial que se lleva a cabo con ayuda de la telefarmacia y que resulta de especial interés para personas con dificultades de conciliación laboral o con seguimiento clínico no presencial.

La iniciativa nace para dar respuesta al crecimiento progresivo del número de pacientes crónicos que precisan medicación de uso hospitalario y a la necesidad de buscar nuevos modelos de dispensación de medicación que cubran las necesidades actuales de los pacientes.

"El Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda refuerza su apuesta por la innovación en Farmacia Hospitalaria centrada en el paciente y continúa avanzando hacia modelos de atención más flexibles, accesibles y humanizados, manteniendo en todo el proceso los más altos estándares de calidad, seguridad y excelencia clínica", ha destacado la jefa del Servicio de Farmacia del centro, Amelia Sánchez Guerrero.