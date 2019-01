Taxistas encaran con "esperanza" la reunión con la Comunidad y esperan "un compromiso real"

Publicado 21/01/2019 10:42:49 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Santiago Simón, ha señalado este lunes que encaran con "las máximas esperanzas" la reunión con el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, y espera que ponga sobre la mesa "un compromiso real".

En declaraciones a los medios de comunicación, a las puertas de la Real Casa de Correos, donde se celebra la cita entre asociaciones y Ejecutivo, ha explicado que el compromiso debe ir en la línea de "una regulación que impida que estos vehículos VTC realicen un servicio para el que no están autorizados", en concreto no están de acuerdo con que realicen "un servicio de taxi para el que no están autorizados y con el número de ellos".

Estas dos cuestiones quieren que se protejan mediante "herramientas legislativas". Y es que, ha hecho hincapié en que dichos vehículos "no pueden estar dando vueltas por la calle buscando clientes sino que tienen que volver a su base como antiguamente estaban y un tiempo mínimo de precontratación".

Piden que se ciñan al servicio que daban hace años, porque, según ha recordado, las VTC "han estado siempre pero realizan un servicio que marcaba la ley y había el número que marcaba". En este sentido, Simón ha detallado que lo que piden es que se haga como en otros países de la Unión Europea, como Bruselas o Alemania.

El secretario de la Federación ha criticado que desde el Gobierno regional esté ahora pidiendo la desconvocatoria de la huelga cuando ellos son "los culpables", junto con el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid. "Ya hemos llegado al límite", ha remarcado.

En este sentido, ha narrado que cuando se convalido el real decreto en la materia solicitaron "un gesto" a la Consejería de Transportes, que no se ha producido. A su parecer, les están "tomando el pelo" y por ello se han visto "forzados" a parar.