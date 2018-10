Los Teatro del Canal estrena hoy 'The Opera Locos', una idea original de Yllana y Rami Eldar

Publicado 12/09/2018 12:53:07 CET

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presentan hoy el estreno en Madrid de 'The Opera Locos', una idea original de Yllana y Rami Eldar, ha informado los Teatros del Canal en un comunicado.

Este espectáculo, que forma parte de la programación de Escenario Clece para Teatros del Canal, se podrá ver en la Sala Roja del 12 de septiembre al 7 de octubre.

Esta nueva producción de la compañía, realizada junto a Klemark y Rami Eldar, busca acercar los grandes éxitos de la ópera al gran público, de una manera original y llena de humor.

Cinco de los más prestigiosos cantantes líricos del momento se juntan para dar un recital, pero pronto salen a relucir sentimientos y pasiones ocultas que convertirán el escenario en un auténtico campo de batalla, con consecuencias disparatadas e impredecibles. Una divertida 'guerra de egos' en la que la ópera se fusiona con otros estilos musicales para crear una experiencia diferente en torno al género.

CUIDADA ESTÉTICA

El show, idea original de Yllana y Rami Eldar, cuenta con una singular puesta en escena, una cuidada estética y el peculiar sentido de la comedia de la conocida compañía, además de las voces de los solistas María Rey Joly, Mayca Teba, Toni Comas, Enrique Sánchez Ramos y Jesús García Gallera. La dirección artística es de David Ottone y Joe O'Courneen y, la dirección musical, de Marc Alvarez y Manuel Coves.

Yllana nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque en la actualidad ha diversificado su actividad ofreciendo distintas prestaciones en el mundo de las artes escénicas y audiovisuales. Por un lado, se dedica a la creación, producción y distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales y, por otro, gestiona espacios teatrales y desarrolla diferentes proyectos en el ámbito cultural. Los miembros de Yllana son Juan Francisco Ramos, Marcos Ottone, David Ottone, Joseph O' Curneen y Fidel Fernández.

En estos 27 años Yllana ha producido veintiocho espectáculos teatrales: ¡Muu! (1991), Glub, Glub (1994), 666 (1998), Hipo (1999), Rock and Clown (2000), Spingo (2001), Splash! (2002), Star Trip (2003), Los Mejores Sketches de Monty Python (2004), Olimplaff (2004), La Cantante Calva (2005), Buuu! (2006), PaGAGnini (2007), Musicall (2007), Brokers (2008), Zoo (2009), Sensormen (2010), ¡Muu! 2 (2011), The Hole (2011), Action Man (2012), Far West (2012), Monty Python, Los Mejores Sketches (2013), Malikianini, Sinfònic Ara (2014), The Gagfather (2014), Chefs (2015), The Primitals (2016), Lo Mejor de Yllana (2016) y The Opera Locos (2018). Estos montajes se han representado en más de 2.000 ocasiones en más de 40 países y han sido vistos por cerca de dos millones de espectadores.