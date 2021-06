El teatro del centro cultural Galileo es desde hoy el Teatro Quique San Francisco

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teatro del centro cultural Galileo, en el madrileño barrio de Chamberí, es desde este miércoles el Teatro Quique San Francisco tras el cambio de nombre en homenaje al actor fallecido el pasado 1 de marzo a los 65 años de edad.

En el homenaje y la inauguración del nuevo nombre han estado presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Cultura, Andrea Levy, así como familiares del actor y compañeros de profesión como María Barranco, Micky Molina o Jorge Sanz. Todos ellos se han reunido a las puertas de este teatro.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio, Andrea Levy, ha aseverado que San Francisco "forma parte de lo mejor de esos actores de reparto españoles" que "han entrado por la pequeña pantalla, por la gran pantalla y antes de conocerlos en persona ya se les conocía por su arrolladora personalidad".

Ha destacado que el actor "se dio a conocer en series emblemáticas como 'Colegio Mayor'", y que forma parte de la historia de este país y de su cine. En este punto ha hecho mención a los trabajos de Quique San Francisco en el denominado cine quinqui de la mano de Eloy de la Iglesia en películas como 'El Pico' o 'Colegas' o en 'Amanece que no es poco', de José Luis Cuerda.

"Fue un actor de raza, un actor con mucha personalidad. Hay alguna frase emblemática de Quique San Francisco, y sobre las tablas serán recordadas sus morcillas con las que nos hacía reír", ha concluido.

A continuación ha tomado la palabra el presentador y amigo personal de San Francisco Pablo Motos, quien ha bromeado al aseverar que el acto "en vez de un teatro hubiera preferido un bar". "Era un artista natural, a veces a su pesar. Un día le dije qué bien manejas los silencios, y me dijo no son silencios, es que no me acuerdo de lo que viene", ha dado a conocer.

También ha señalado que Motos "se inventó unas normas que son las que a él le venían bien" y no todas esas normas "eran legales". "Enrique se merece esto y más. Ninguno de nosotros hubiéramos podido vivir como San Francisco; se necesita mucho arte para vivir en ese límite", ha lanzado a renglón seguido.

Por último, Motos ha indicado que "un país culto tiene que cuidar de sus artistas", pues "es un acto de justicia poética". "Será un honor venir a este teatro y a la salida tomarme una cerveza a la salud de Enrique San Francisco", ha concluido.

El último en intervenir desde el escenario del patio del centro cultural Galileo ha sido el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ha lamentado que los homenajes se realicen "una vez ha fallecido la persona". "Cuando menos reparamos la injusticia dándole el nombre de este teatro", ha subrayado.

De él ha reivindicado su "talento indudable", con una "extensa carrera", así como su apego a la capital y sobre todo a su barrio, Chamberí. "Demostró que la vida no es lineal, que tiene momentos altos, bajos... siempre tuvo la alegría de seguir adelante. Disfrutemos de su extensa obra y apliquemos esa frase que dijo en un anuncio, el milagro tan cojonudo que es vivir", ha concluido.

EL 'NO' DEL PSOE

La propuesta de esta nueva nomenclatura partió del concejal-presidente del distrito, Javier Ramírez, y contó con el apoyo de Cs, PP y Vox en el Pleno de este distrito, mientras que Más Madrid se abstuvo y los socialistas votaron en contra.

Fuentes socialistas han trasladado a Europa Press que votaron en contra porque no son partidarios "de quitar un nombre para poner otro que además esta consolidado y aceptado en el distrito, y que vecinos y trabajadores no querían cambiar", pero que no tienen "nada en contra" del actor.