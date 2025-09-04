Los Teatros del Canal inauguran este fin de semana el nuevo curso de la agenda cultural con Valle-Inclán

Archivo - 'Los Cuernos De Don Friolera ', Fotografiado Por El Fotógrafo Pablo Lorente - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

El Festival Escenas de Verano despide su sexta edición con el ciclo 'Arte vivo en la plaza'

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid abre este fin de semana el nuevo curso de su agenda cultural con el inicio de la temporada 2025/26 de los Teatros del Canal y la clausura del Festival Escenas de Verano, que durante nueve semanas ha llevado propuestas artísticas a municipios de toda la región.

Así, según ha apuntado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la Sala Verde repondrá 'Los cuernos de Don Friolera', de Ramón María del Valle-Inclán y dirigida por Ainhoa Amestoy, hasta el 14 de septiembre.

La obra ofrece una lectura contemporánea de este clásico, donde el delirio de celos y la honra del teniente dialogan con la toxicidad y el peligro de los bulos. El reparto lo encabeza Roberto Enríquez como Don Friolera, acompañado por Nacho Fresneda, Lidia Otón, Ester Bellver, Pablo Rivero Madriñán, Miguel Cubero, José Bustos e Iballa Rodríguez.

Por su parte, la Sala Negra se convierte hasta el 19 de diciembre en escaparate de creadores que han desarrollado sus proyectos en residencia en el Centro Coreográfico Canal. De este modo, se podrán ver trabajos de Paula Comitre, Florencia Oz, Carmen Angulo, Manuela Nogales, Fernando Romero, Adi Schwarz Dance Project, Estela Alonso o Anna Borràs Company, entre otros.

Este fin de semana, el protagonismo será para Iker Rodríguez, que presentará su espectáculo 'Éclair', una propuesta que desafía las normas de género y las expectativas sobre los cuerpos masculinos en la danza.

Por otro lado, el Festival Escenas de Verano despide su sexta edición este fin de semana con un último ciclo de actividades bajo el lema 'Arte vivo en la plaza' hasta el domingo, con el que artistas como José Venditti, María Sánchez, Emmanuel Carvajal, Andrea Saiz y Checho Tamayo ofrecerán sus intervenciones.

En concreto, la programación llegará a Valdemorillo (jueves, plaza de la Constitución), Villaviciosa de Odón (viernes, plaza de la Constitución), Alcalá de Henares (sábado, plaza de los Santos Niños) y Villalbilla (domingo, parque del Arroyo del Tesoro).

EXPOSICIONES GRATUITAS

Además, también dentro de la agenda cultural, las salas y museos de la Comunidad de Madrid ofrecerán este último sábado de agosto sus actividades para todos los públicos.

En Alcalá de Henares, el Museo Arqueológico y Paleontológico Regional acoge, hasta el 28 de septiembre, '¡Hispano! Gladiadores en el Imperio Romano', una inmersión en el mundo de los combates y espectáculos de la antigua Roma.

Muy cerca, en el Museo Casa Natal de Cervantes se podrá disfrutar de 'Alma de cántaro, un viaje por la tradición alfarera desde los tiempos del autor del Quijote', hasta el 21 de septiembre.

En Móstoles, el Museo CA2M invita a explorar la creación contemporánea con Rodríguez-Méndez, 'Humores y espesores' y María Medem, 'Juego infinito de cuerdas bajo el sol', ambas abiertas hasta el 12 de octubre.

Además, la Sala Cristóbal Portillo del Centro Cultural El Águila, en la capital, revive hasta el 21 de septiembre la cultura pop de los años 60 y 70 con 'Madrid Icono Pop 1964-1979', en la que se han reunido 200 piezas de moda, fotografía y cine.

Por último, la cultura continúa su actividad en los diferentes espacios de la 'Red Itiner' con un total de diez propuestas que viajan por los 77 municipios madrileños adheridos.