Teatros del Canal recibe la Medalla de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid ha sido distinguido con la Medalla de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, un reconocimiento a su trayectoria y consolidación como "referencia cultural imprescindible" para la región, España y el panorama internacional.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha destacado que, desde su inauguración, ha afianzado su posición como uno de los principales espacios a nivel nacional y fuera del país.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha celebrado esta distinción, "un motivo de profundo orgullo para la Comunidad de Madrid" al reconocer "un proyecto cultural sólido y abierto al mundo, que impulsa a creadores, promueve la excelencia artística y acerca las artes escénicas a todos los ciudadanos".

El galardón pone de este modo en valor el compromiso de este espacio cultural de la capital con la excelencia artística, su impulso a la creación contemporánea y a la proyección exterior de la cultura en español. Sus cuatro salas --Roja Concha Velasco, Verde, Negra y Sala de Cristal-- acogen una programación que abarca danza, teatro, lírica, música y propuestas híbridas.

Asimismo, Teatros del Canal destaca por una línea programática caracterizada por su apertura a todos los públicos y el diálogo constante entre tradición y vanguardia, con una atención especial a la danza, seña de identidad del centro.

Su estrecha colaboración con el Centro Coreográfico Canal, principal motor de residencias coreográficas del país, lo ha consolidado como un auténtico polo creativo, que acompaña a artistas y compañías desde las primeras fases de investigación inicial hasta el estreno en sala.

En este último año, además, Teatros del Canal ha reforzado su relación con Hispanoamérica, estableciendo colaboraciones con instituciones y festivales de varios países. Asimismo, la dramaturgia del Siglo de Oro ha sido otro eje destacado de la temporada.