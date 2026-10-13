Telemadrid defiende su cobertura del desahucio de Maricarmen y la acampada mientras Más Madrid ve "criterios sesgados"

Varias personas en la Puerta del Sol - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Radio Televisión Madrid, José Antonio Sánchez, ha defendido este martes la cobertura de la cadena pública del desahucio de Maricarmen y la acampada de la Puerta del Sol mientras que Más Madrid ve "criterios sesgados".

Esta discrepancia ha tenido lugar en la sesión de la Comisión de Radio Televisión Madrid de la Asamblea que ha tenido lugar esta mañana. Sánchez ha afirmado que Telemadrid informó "ampliamente" del lanzamiento de Maricarmen, de su "situación personal", las "movilizaciones que se produjo en su apoyo" y de las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas.

"Ya cuando el tema adquirió una envergadura con una repercusión pública grande, pues nosotros buscamos versiones de las demás partes. Y por eso entrevistamos, entre otros, a uno de los antiguos propietarios de la vivienda, que ofreció una versión muy diferente sobre la relación que había mantenido con Maricarmen", ha destacado.

Asimismo, ha apuntado que también se informó de "otros datos y antecedentes relacionados con el caso" cuando consideraron que tenía "relevancia informativa". Considera el director general de RTVM que dar esa información "no supone asumir la versión del propietario" igual que "informar de las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas no supone asumir las posiciones del sindicato", sino "hacer periodismo".

"También estamos siguiendo desde el primer momento la campaña iniciada en la Puerta del Sol por el Sindicato de Inquilinas, dando voz a sus reivindicaciones y explicando las razones de las protestas, del mismo modo que informamos de las posiciones de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de España, de los ayuntamientos, de los partidos políticos, de las comunidades, de los propietarios, asociaciones, y del resto de todos los implicados de todo eso, es de lo que informamos", ha recalcado.

Por contra, el diputado de Más Madrid Pablo Padilla ha afirmado que desde la cadena pública ha tratado de "imponer un único relato" que "no está dictado desde la acampada precisamente2, sino desde el Gobierno regional.

"¿Sabe usted a quién entrevistaron el día que falleció Maricarmen? ¿Quién estaba en los platos de Telemadrid? Uno de los dueños de Urbagestión. Ustedes han elegido bando", ha lanzado el parlamentario, ante lo que Sánchez ha negado que ningún responsable de la compañía estuviera en plató.

Sobre la acampada ha afirmado que han decidido "vincularla con ETA", con "Hamás" y que les "falta vincularla a Voldemort y Darth Vader" porque "no tienen nada que decir sobre sus reivindicaciones, que son justas y legítimas".