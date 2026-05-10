El teletrabajo en la región baja a 2,6 días a la semana de media en 2025 frente a los 2,9 registrados en 2024

Archivo - Teletrabajo. 05/2/2021 - EDUARDI PARRA/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El teletrabajo en la Comunidad de Madrid ha bajado a 2,6 días a la semana de media frente a los 2,9 registrados en 2024, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares de 2025 de la Dirección General de Economía e Industria, consultada por Europa Press.

En concreto, el 26,2% de las personas ocupadas de 16 a 74 años afirmó haber teletrabajado durante la semana anterior a la entrevista, un descenso de medio punto respecto al año pasado. Su experiencia con esta modalidad laboral cuenta con una valoración media de 9,2 puntos sobre 10.

Por otro lado, el 13,6% declara no haberlo hecho, aunque su trabajo se lo permitiera, y el 60,2% restante tampoco lo hizo, aunque en este caso debido a que su tipo de trabajo no le permitía trabajar a distancia.

En cuanto al acceso a Internet, el 98,6% de los hogares están conectados ya sea por banda ancha fija y/o móvil. De estos, el 94% accede mediante conexión de banda ancha fija (fibra óptica, cable o ADSL), mientras que el 6% lo hace únicamente a través de conexión móvil (3G, 4G o 5G).

En el equipamiento de las viviendas destaca la presencia del teléfono móvil, con un 99,8%. En 2025 vuelve a descender el porcentaje de viviendas con teléfono fijo (62,2%) y sube el de viviendas con algún tipo de ordenador (89,9%). El porcentaje de viviendas con tablet aumenta después de varios años con tendencia a la baja (64,5%).

COMPRAS POR INTERNET

La encuesta también revela que el 65% de las personas de 16 a 74 años han comprado por Internet en los últimos tres meses, un aumento de casi tres puntos con respecto a 2024 (62,8%). En cuanto a los rangos de edad, el mayor porcentaje de compras se presenta en la franja de 16 a 35 años, con un 77,3%, seguida por el grupo de 36 a 54 años, con un 71,2%.

El porcentaje menor corresponde a quienes tienen 55 años y más, con un 47,8%. Estos datos indican que ha aumentado 5,5 puntos el grupo de 16 a 35 años, 3,6 puntos el grupo de 36 a 54 años y un punto el grupo de 55 años y más respecto al 2024.