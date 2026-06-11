Expulsado un diputado del PSOE en un debate sobre víctimas del terrorismo en la Asamblea

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha vuelto a vivir este jueves un momento de tensión, esta vez a raíz de un debate sobre las víctimas del terrorismo que ha terminado con el portavoz adjunto del PSOE, Fernando Fernández Lara, encarado al diputado del PP Enrique Serrano.

Sucedía en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) sobre permisos penitenciarios a etarras. La vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, expulsaba a Fernández Lara del hemiciclo tras tratar de hablar fuera del turno de palabra. Cuando abandonaba el Pleno discutía con Enrique Serrano en un episodio en el que los diputados socialistas intervenían para sacarle de la sala.

La tensión escalaba cuando Fernández Lara tomaba la palabra para recriminar que desde la bancada del PP se hubiera dicho que "las víctimas" del terrorismo de ETA estaban en su bancada.

La vicepresidenta de la Cámara le matizaba y le decía que lo que se había dicho desde las filas 'populares' era que tenían tres víctimas del terrorismo en su Grupo Parlamentario --entre ellas la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, y el presidente de Dignidad y Justicia, Luis Portero, quien defendía la PNL--.

Fernández Lara intentaba replicar y criticar a la vicepresidenta por no permitirle intervenir, lo que ha llevado a que Ana Millán le llamara al orden tres veces y terminase en su expulsión mientras recriminaba a la bancada de la derecha sus palabras.

La portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha pedido la palabra y, tras destacar que se había ido "de las manos" el debate "a todos", ha reprochado que desde la bancada del PP se les gritara "traidores". Ana Millán no ha permitido a Espinar intervenir y, en respuesta, el Grupo Parlamentario Socialista ha abandonado el hemiciclo.

Justo a continuación se debatía una PNL del PSOE sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Para defenderla tomaba la palabra la diputada Silvia Monterrubio, quien arrancaba reivindicando la "indignación" de su Grupo Parlamentario porque "las víctimas están en ambas bancadas". "La diferencia es que algunos no pretendemos vivir de ellas", ha rematado.