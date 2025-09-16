Testigos identificaron a uno de los trinitarios que hirió con machetes a jóvenes en Carabanchel en 2023

Archivo - Audiencia Provincial de Madrid, a 15 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Testigos de la reyerta que se produjo el 28 de diciembre de 2023 a la salida de una discoteca de Carabanchel y en la que estaban implicados miembros de la banda de los trinitarios identificaron a uno de los agresores, siendo detenido cuando huía del lugar de los hechos tras haber herido de gravedad con machetes a varios jóvenes.

El juicio arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid y durará dos semanas. El acusado, que cumple prisión preventiva, se enfrenta a una petición de trece años y medio de cárcel por tres delitos de lesiones con uso de instrumento peligroso y pertenencia.

Otro de los procesados alcanzó ayer un acuerdo de conformidad con el fiscal para una reducción de la pena de cuatro años y medio que se le pedía por un delito de pertenencia a banda criminal. Reconoció que forma parte de la banda mencionada.

Los hechos se produjeron el 23 de diciembre de 2023, cuando uno de los procesados en compañía de otros tres sujetos no identificados, decidieron aproximarse a las inmediaciones de la discoteca Fénix, ubicada en la Avenida de la Emperatriz Isabel nº 13 de Madrid, donde, portando armas blancas de gran tamaño (machetes).

Así, atacaron con los machetes a varias personas al tiempo que gritaban "Patria" y manifestaban "Somos de los Trinitarios y venimos a por los pencos".

Agentes de la Brigada de Información Provincial han detallado en el juicio ante la Sala cómo se produjo la detención después de ser identificado por los testigos. Los policías interceptaron al procesado cuando huía, manifestando éste que venía de casa. Sin embargo, llevaba un selló en la mano de la discoteca en la que se produjo la agresión.

El inspector del atestado policial ha manifestado que los testigos señalaron que los agresores iban de negro y con ropa características de los trinitarios. Los propios agentes tuvieron que practicar primero auxilios a uno de los heridos por la gravedad de las lesiones al recibir varios cortes profundos.

Los acusados eran miembros activos de la citada banda latina. En la Comunidad de Madrid, la banda Trinitarios, actualmente estaría conformada por los Coros de las localidades de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (Corredor del Henares), Leganés (Barrio de la Fortuna), Getafe, Parla, Fuenlabrada y los siguientes barrios de Madrid capital como Orcasitas, Tetuán, Opañel, Almendrales, Ciudad Lineal, Vallecas, Villaverde y Barrio del Pilar.