Es tiempo de setas: rutas y jornadas micológicas para descubrir la Sierra y cuidar sus bosques

Archivo - Ejemplares de setas en el Abedular de Canencia, a 6 de noviembre de 2022, en Canencia, Madrid (España) - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El otoño ofrece una oportunidad para acercarse al mundo de las setas en la Sierra, donde las rutas guiadas y las jornadas micológicas permiten conocer la diversidad de especies, aprender a identificarlas y disfrutar del monte con criterios de conservación y seguridad.

Los robledales, encinares y pinares de la Sierra Norte albergan hongos como níscalos, boletus, setas de cardo y senderuelas. Su presencia forma parte de la riqueza natural de estos paisajes y cumple una función en los ecosistemas, al contribuir a la descomposición de la materia orgánica y al ciclo de nutrientes, según recoge el portal turístico de Sierra Norte de Madrid.

Para quienes desean iniciarse en la micología, la Central de Reservas de la Sierra de Guadarrama ofrece jornadas que combinan senderismo con expertos y talleres de identificación. El objetivo es aprender a diferenciar especies, reconocer sus características y conocer las técnicas de recolección sostenible mientras se recorren los paisajes otoñales.

La oferta incluye Cercedilla, Guadarrama, Navacerrada, Rascafría, Becerril de la Sierra, Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, Collado Mediano, Bustarviejo, Moralzarzal, Los Molinos y Hoyo de Manzanares.

Estas actividades permiten además profundizar en cuestiones que van más allá del reconocimiento de las setas. En Cercedilla, por ejemplo, los contenidos abarcan el hábitat, la alimentación y el ciclo de vida de los hongos, además de las características de las especies y la toxicidad de algunas de ellas.

APRENDER A RECONOCER ESPECIES TÓXICAS

La Comunidad de Madrid advierte de que existen especies tóxicas, e incluso mortales, muy parecidas a otras comestibles y recuerda que solo una correcta identificación permite determinar si una seta puede consumirse.

El Gobierno regional señala que las fotografías de las guías y las aplicaciones informáticas no bastan para garantizar esa identificación. Ante cualquier duda, recomienda consultar a un experto o a una sociedad micológica y abstenerse de consumir el ejemplar.

El respeto al entorno es otro de los ejes del turismo micológico. Sierra Norte de Madrid aconseja comprobar antes de salir si la zona permite la recogida y qué restricciones se aplican, evitar remover el suelo y respetar los espacios frágiles. La red de caminos Carpetania ofrece, asimismo, recorridos para descubrir los paisajes de la comarca.

Cuando la recolección esté permitida, las recomendaciones incluyen recoger únicamente lo que se vaya a consumir, respetar los ejemplares inmaduros o deteriorados y utilizar cestas transpirables en lugar de bolsas de plástico. También se aconseja mantenerse en los caminos para reducir el pisoteo y la compactación del terreno.

La Comunidad de Madrid recuerda, además, que las setas venenosas o desconocidas no deben destruirse, pues también desempeñan una función en el ecosistema. Ante una sospecha de intoxicación, indica que se debe acudir inmediatamente a un centro sanitario de urgencias y llevar, si es posible, restos de los ejemplares consumidos para facilitar su identificación.