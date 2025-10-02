'La Tienda Maldita' Abre Sus Puertas Por Halloween En Intu Xanadú - INTU XANADU

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú abrirá del 24 de octubre al 2 de noviembre 'La tienda maldita', un espacio de 200 metros cuadrados en el que se invita a vivir una experiencia inmersiva con efectos especiales, actores en vivo y una ambientación escalofriante.

Dirigido para personas de todas las edades, este local estará ubicado en un espacio cerrado del centro comercial ubicado en la planta baja, cerca de la puerta 2 de acceso al centro, ha informado en un comunicado.

El pasaje del terror, con acceso gratuito para clientes VIP, recrea la historia de este local "maldito" transformado completamente con una ambientación escalofriante, efectos especiales y actores en vivo.

Una experiencia inmersiva en la que los amantes del terror y las emociones fuertes tendrán la oportunidad de recorrer diferentes espacios como la zona de los maniquíes, la de espejos, el espacio donde trabajaba el sastre con máquinas que se activan solas o los probadores con cortinas que se mueven solas y luces que parpadean.

Durante el recorrido se irán encontrando con diferentes personajes como el sastre maldito, la vendedora fantasma, el maniquí vivo o el cliente perdido.

Con esta propuesta, intu Xanadú subraya su compromiso "por ofrecer experiencias memorables y diferentes para todos sus visitantes, y refuerza su posicionamiento como destino de ocio".